Plíškovou tenisový život baví, je ráda, že má blízké na dosah

New York - Kočovný tenisový život není pro každého. Skoro každý týden se spí v jiném hotelu, v jiném koutě světa a na kamarády či rodinný život není ani pomyšlení. Světová trojka Karolína Plíšková by ale neměnila. Má do jisté míry štěstí, za svým snem o grandslamovém titulu kráčí po boku s manželem a často má blízko dvojče a rovněž tenistku Kristýnu.

Plíšková začala rok v Austrálii, odkud spěchala na Fed Cup do Česka, na turnaje se vrátila v Dubaji a zamířila na americké akce v Indian Wells a v Miami. Následoval návrat do Evropy na antukovou a travnatou část roku a po přípravě nyní ve Flushing Meadows finišuje americká část sezony před vyvrcholením v Asii.

Tenisový stereotyp znamená mít prakticky pořád věci v taškách. Trénink střídají zápasy a na konci spěchání na letadlo, v kterém hráčky stráví desítky hodin.

"Mně tenhle život nevadí, asi bych se spíš nudila doma, kdybych neměla co dělat," řekla Plíšková po postupu do 3. kola na US Open. Prakticky jen na grandslamech stráví hráčky více času, pokud jako Plíšková postoupí do druhého týdne.

Sedmadvacetiletá Plíšková je jednou z nemnoha vdaných tenistek na okruhu. Loni si vzala Michala Hrdličku, který je zároveň jejím manažerem. Proto má výhodu, že má manžela často při sobě. "Když je se mnou, tak je to větší pomoc. Zajdeme si v klidu na véču, jen spolu, a je to trochu únik, i když taky pořád řešíme tenis."

Navíc je často v kontaktu se sestrou. Její dvojče Kristýna je 86. hráčkou světa. "Mám dva členy z rodiny skoro pořád blízko," pochvaluje si Karolína.

Karolína s Kristýnou společně kariéru začínaly a zpočátku jezdily všude spolu. Byly nerozlučné. "Šérovaly jsme všechno - tenis, pokoj, hrály jsem spolu debla a trošku jsme si lezly na nervy," vzpomínala Karolína Plíšková. Přiznala, že prožily i těžší chvíle a hádaly se. "Ale to je u sourozenců normální. Byly tam trošku vlnky, ale nikdy se nestalo, že bychom se nebavily dlouho. Uražené jsme den dva."

V posledních letech se jejich tenisové cesty rozešly. Každá má vlastní realizační tým a i nyní v New Yorku jiný hotel. Neznamená to ale, že spolu nemluví. Naopak. "Najdeme si na sebe čas často. To už se nikdy nezmění. Probíráme tenis, co nás štve, neštve, a taky chlapy, samozřejmě," usmála se Plíšková.

Tenisový život ji baví i proto, že je tenisovým fanatikem. A to doslova. Buď sama hraje, nebo na tenis kouká v televizi. "Tady jsou večerní zápasy, to je super. Můžu do jedné v noci koukat na tenis. To je bomba!" zářila nadšením.

Má pochopitelně i dny, kdy není v dobré náladě. "Ale to se mi třeba nechce na trénink, to je asi můj největší problém. Jinak mi nic nechybí," uvedla.

Je trochu jako železná lady. Hraje ze špičky možná nejvíce turnajů, letos už patnáctý a má za sebou 54 zápasů (po 3. kole US Open s bilancí 42:12). Z pohledu objemu zatím drží zdravotně relativně fit. "Ne že bych úplně nebyla zraněná. Občas něco mám, ale všechno do světa nehlásím. Dost zranění kousnu. Skoro nikdy nejsem úplně stoprocentní, ale nic neomezuje natolik, abych nehrála," podotkla a dodala: "Někdy jsem spíš mentálně naštvaná, unavená, ale fyzicky držím."