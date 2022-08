Plíškovou potěšilo na US Open zvládnuté úvodní drama, teď vyhlíží Bouzkovou

New York - Tenistka Karolína Plíšková vyhrála na úvod grandslamového US Open třísetovou bitvu s Polkou Magdou Linetteovou a nyní jí v cestě za obhajobou čtvrtfinálové účasti stojí ve čtvrtečním 2. kole rozjetá krajanka Marie Bouzková. Třicetiletou rodačku z Loun nedávno limitovalo zranění chodidla, nyní se ale cítí v pořádku. S Bouzkovou má vyrovnanou bilanci 1:1.

"To, že mě čeká česká soupeřka, mi nevadí. Mám to tak nějak každý týden," řekla Plíšková v rozhovoru s českými novináři. O šest let mladší krajanka ji v dubnu v Madridu porazila ve dvou setech. "Hrála jsem tam extrémně blbě. Ona je bojovná a daří se jí, což je také jiné, než když se někdo trápí. Vzhledem k její a mé hře mám ale jasný plán. Její styl by mi mohl dovolit hrát, co bych měla. Bude také záležet na tom, kolik vytvořím chyb a jak si pohlídám vlastní hru," doplnila Plíšková.

Bývalá světová jednička zvládla v prvním kole dramatickou bitvu s Linetteovou. V předchozích čtyřech zápasech neztratila proti Polce ani set, tentokrát musela o postup tvrdě bojovat. Ve třetím setu prohrávala 1:4 a v rozhodující zkrácené hře přišla o vedení 7:2. Nakonec po dvou hodinách a 35 minutách uspěla.

"Čekala jsem, že to nebude lehké. Ne, že to bude 7:6 ve třetím, ale vím, že ona umí zahrát a potrápit dobré hráčky. V Paříži porazila například Džábirovou," uvedla Plíšková. "Ve chvíli, kdy to ale měla dohrát, začala také kazit. V takovou chvíli je to také jiný příběh. Tie-break už byl hodně o vůli. Nakonec to dobře dopadlo," řekla dvaadvacátá hráčka světa.

Z vydřeného triumfu se radovala o to víc, že nebyla zcela fit. "Nedávno jsem měla zdravotní potíže, takže jsem byla týden skoro jen na pokoji. Nebyla jsem připravená na tak dlouhý boj. Tohle však byl energetický test a příště budu v pohodě," ujistila Plíšková.

Poslední zranění nohy nechtěla česká finalistka US Open z roku 2016 příliš komentovat. "Měla jsem něco s chodidlem, ale nechci o tom moc mluvit," uvedla Plíšková. Na srpnovém turnaji v Torontu se pro změnu potýkala s bolavým ramenem. "Jsem nějaká zakletá. Asi už fakt stárnu. Teď jsem ale v pohodě. Do toho mi pomůže i den volna. To je výhoda grandslamů, že se to dá spravit," dodala česká žebříčková dvojka.