Plíškovou podržely na US Open servis a víra

New York - Pevný servis a čtyřiadvacet es pomohlo tenistce Karolíně Plíškové zvládnout vypjatý zápas druhého kola US Open. Proti za pomoci diváků skvěle hrající domácí Amandě Anisimové odvrátila mečbol a zvítězila ve třech setech.

"Servis mě naštěstí držel neskutečně. Bez něj bych dneska nemohla vyhrát. Dostala jsem ji pod tlak, takže taky musela podávat skvěle," konstatovala Plíšková po utkání. Duel na hlavním dvorci Arthura Ashe vyhrála po skoro dvouapůlhodinovém boji 7:5, 6:7 a 7:6.

"Ona odehrála super zápas, já takový normální, solidní. Vybojovala jsem to, do posledního míčku jsem věřila. Řekla bych, že mi to vyhrála víra. Nepředvedla jsem extrémně dobrý tenis, i když třeba proti mečbolu jsem zahrála asi nejlíp z celého tie-breaku," řekla Plíšková. Jeden míček od vyřazení se finalistka US Open z roku 2016 ocitla za stavu 6:7. "Z bekhendu mě předtím hodně tlačila, tak jsem si řekla: 'OK, zkusím hrát víc do forhendu a rozběhat ji'. Naštěstí to zafungovalo. Zahrála jsem při mečbolu nejlepší výměnu," zopakovala.

V předešlých třech vzájemných zápasech nepovolila Plíškové Anisimové ani set. Tentokrát ale 75. hráčku světa vyburcovalo ke skvělému výkonu publikum. "Lidi dokážou Američanky strhnout tak, že si strašně věří a dostanou se do zóny. To jsme dneska viděli, ona byla fakt trochu v transu. Jindy má výpadky, ale tentokrát vydržela na vysoké úrovni celý zápas," řekla Plíšková.

Na obecenstvo fandící soupeřce už je zvyklá. "Neříkám, že je to příjemný, ale jestli lidi fandí jí nebo mně, to zápas nevyhraje," uvedla. Připomněla i duel Srba Novaka Djokoviče s Dánem Holgerem Runem z prvního kola. "Byli proti němu úplně všichni a to ani nehrál s Američanem. Dobří hráči by tohle měli zvládnout a nechat to být, protože lidi neovlivníme," řekla Plíšková.

Podobný zápas už na US Open a na stejném dvorci odehrála. V osmifinále v roce 2016 proti Venus Williamsové rovněž odvrátila mečbol a vyhrála. "A víte, že jsem si na to vzpomněla," uvedla a dodala: "Tehdy jsem byla v totálně jiný situaci, byla jsem outsider a lidi i napůl fandili mě, protože chtěli překvápko. Ale taky to byl dost vyhrocený zápas, kdy lidi hodně skandovali. Nemyslím, že by mi to teď zásadně pomohlo, ale když srovnáme moje a její zkušenosti, mám toho logicky víc za sebou za takových stavů i během zápasů na centrkurtu," řekla Plíšková.

Zápas s Anisimovou dokončila před půlnocí místního času, na on-line tiskovou konferenci přišla v půl jedné v noci a obávala se, že bude mít problém usnout. "Teď nemám vůbec pomyšlení na spánek a myslím, že ještě pár hodin nezaberu. Normálně s tím nemám po zápasech problém, ale tohle byla síla. Myslím, že mě čeká náročná noc," řekla a dodala, že trénink si naplánovala až na odpoledne.

Tématem letošního turnaje je očkování hráček proti koronaviru. Plíšková se po prvotním odmítavém postoji očkovat nechala. "Trošku mě přemluvil Michal (manžel Hrdlička), který šel ještě dřív než já a nic se mu nestalo. Tak jsem šla taky. On byl takový pokusný králík," prozradila tenistka se smíchem. "Ale popravdě musím říct, že jsem ráda, že jsem se tak rozhodla. Samozřejmě vím, že se můžou nakazit i očkovaná, ale riziko je menší a asi by mě fakt mrzelo, kdybych zmeškala třeba takový velký turnaj a musela bych místo toho být dva týdny v karanténě na pokoji," řekla.

Nyní se už může chystat na třetí kolo s Ajlou Tomljanovicovou. Australanku porazila pětkrát v řadě a prohrála s ní jen první vzájemný zápas před deseti lety. "Jde nahoru, na Wimblasu uhrála první čtvrtfinále grandslamu. Je solidní, docela si věří, Hraje taky docela rychle, má lepší bekhend. Nehrozí žádné překvapení, ale budu muset odehrát dobrý zápas," řekla Plíšková.