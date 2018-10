Singapur - Karolína Plíšková se bude muset v sobotním semifinále tenisového Turnaje mistryň vypořádat se skvělým pohybem a téměř bezchybnou hrou Američanky Sloane Stephensové. Zápas v Singapuru začne ve 13:30 SELČ, už od 7:30 se uskuteční český semifinálový duel ve čtyřhře.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří neporažená Ukrajinka Elina Svitolinová a Kiki Bertensová z Nizozemska, která se mezi osm nejlepších hráček sezony dostala na poslední chvíli až po odhlášení světové jedničky Simony Halepové.

Plíšková očekávala, že bude mít za soupeřku obranářku, ale speciální přípravu na zápas neplánovala. "Je to pořád o mojí hře," řekla po vítězství ve skupině nad Petrou Kvitovou. "Věřím si, že můžu porazit kohokoli," uvedla Plíšková.

Faktem ale je, že pomalejší povrch v singapurské hale nahrává hráčkám schopným vracet jeden míč za druhým. "Pro nás, co hrajeme agresivně, je to těžší pozabíjet," připustila Plíšková. Loňská vítězka US Open Stephensonová má na povrch stejný názor. "Zneutralizuje to hodně úderů a pomáhá mi, ale všechny to máme stejné," řekla.

Loni dokázala Turnaj mistryň vyhrát obranářka Caroline Wozniacká, o rok dříve triumfovala Slovenka Dominika Cibulková. I Polka Agnieszka Radwaňská, která ve finále v roce 2015 porazila Kvitovou, je hráčkou sázející na defenzivu.

Stephensová vyhrála v Singapuru bez porážky Červenou skupinu, ale ještě nečelila tak dobrému podání, jaké má Plíšková. Česká hráčka v letošním vzájemném utkání na antuce v Madridu povolila Američance jen pět her, dvě prohry s ní má z let 2015 a 2012.

O finále čtyřhry se utkají světové jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková s dvojicí Andrea Sestini Hlaváčková a Barbora Strýcová. "Ve finále bude Češka, to je skvělé," řekla Krejčíková a očekávala velkou bitvu. "Holky mají výborný konec sezony a musíme hrát koncentrovaně," doplnila parťačku Siniaková.

Zatímco Krejčíková a Siniaková hrají spolu poprvé od US Open, Strýcová s Hlaváčkovou hrály dvakrát finále a triumfovaly v Pekingu. Hlaváčková navíc obhajuje na Turnaji mistryň titul, před rokem zde zvítězily s Tímeou Babosovou.

Sobotní program tenisového Turnaje mistryň v Singapuru (časy jsou SELČ):

7:30 Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Sestini Hlaváčková, Strýcová (3-ČR),

10:00 Svitolinová (6-Ukr.) - Bertensová (8-Niz.),

13:30 Karolína Plíšková (7-ČR) - Stephensová (5-USA), Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Bartyová, Vandewegheová (6-Austr./USA).