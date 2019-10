Plíškovou čeká na Turnaji mistryň vítězka US Open Andreescuová

Šen-čen (Čína) - Karolínu Plíškovou čeká dnes na Turnaji mistryň v Šen-čenu duel s vítězkou US Open Biancou Andreescuovou, která stejně jako česká tenistka úvodní zápas v Číně prohrála. Narazí na sebe podruhé, jediný vzájemný souboj vyhrála letos v srpnu v Torontu Kanaďanka ve třech setech.

Světová dvojka Plíšková v pondělí podlehla obhájkyni titulu Elině Svitolinové z Ukrajiny (6:7, 4:6) a pokud by dnes znovu nezískala ani set, přijde o naději na postup do semifinále. To si zahrála v předchozích dvou ročnících Turnaje mistryň.

Čtvrtá hráčka žebříčku, teprve devatenáctiletá Andreescuová v úvodním kole Fialové skupiny nevyužila mečbol a podlehla Simoně Halepové z Rumunska. Ta dnes nastoupí proti Svitolinové v 11:30 SEČ, po nich nejdříve ve 13 hodin Plíšková s Andreescuovou.