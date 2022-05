Plíškové nesedly pařížské podmínky, její semifinále jí připadá jako sci-fi

Paříž - Antuka nepatří mezi nejoblíbenější povrchy Karolíny Plíškové a letošní podmínky v Paříži připadaly české tenistce jako jedny z nejtěžších, které na Roland Garros zažila. Míče v chladu nelétaly, jak by si přála, a i proto v turnaji skončila už ve druhém kole po překvapivé porážce s domácí hráčkou z třetí stovky světového žebříčku.

"Dneska byly strašně těžké podmínky, lítalo to pomalu, a i když jsem se snažila do balonů chodit, neměla jsem z toho vůbec body. A ze servisu taky strašně málo," řekla osmá nasazená Plíšková, která v utkání s majitelkou divoké karty Leolií Jeanjeanovou uhrála jen čtyři gamy.

Z hlediště se mohlo zdát, že bývalé světové jedničce chybí energie. "Ale naopak jsem se cítila docela v pohodě," ujistila Plíšková. Dvorec Simonne Mathieuové je ale prý v celém areálu nejpomalejší a Češce nevyhovovaly ani těžší míče. "Měla jsme s nimi problémy i v tréninku, navíc mi přijde, že je na kurtech nějak hodně antuky. Já potřebuju, aby to trošku letělo," řekla.

Ve francouzské metropoli je navíc celý první týden turnaje relativně chladno. Občas zaprší, tak jako Plíškové při rozehrávce na zápas. "Není to samozřejmě můj oblíbený povrch, ale letos to asi fakt byla nejhorší Paříž a přišlo mi to strašně těžký," konstatovala Plíšková.

Na Roland Garros hrála podesáté a devětkrát se loučila už první týden. O to víc vyčnívá její účast v semifinále v roce 2017. "Přijde mi skoro jako sci-fi, že jsem se dostala do semifinále," řekla s úsměvem a vzpomínala: "Pamatuju si, že každý den bylo přes třicet stupňů. Takovou Paříži jsem jindy nezažila. Ten rok jsem tady hrála dobře, podmínky byly rychlejší. Tehdy mi to sedlo."

Tentokrát se trápila a prohra s 227. hráčkou světa vypadá z pohledu světové osmičky až nedůstojně. "Její ranking rozhodně moc neodpovídá jejímu tenisu," řekla Plíšková o Jeanjeanové, která ve 26 letech hraje první grandslam. Předtím totiž studovala v Americe, hrála univerzitní soutěže a nyní se pokouší prosadit na ženském okruhu.

"Podle mě bych musela hrát fakt super, abych postoupila. Nestačilo by to jen povracet. Proti takovým holkám na antuce v takových podmínkách si to prostě musím uhrát sama, ale ona zahrála výborně a já špatně. Měla jsem pocit, že jsem ve výměně, že se pořád hraje, nějak mě nepřehrávala a já ve výměně ztratila trpělivost a přišla nějaká chyba," popisovala Plíšková.

Z Paříže plánovala rychle odletět. Zapomenout. A naladit se na pro ni lepší část sezony. Na trávě má v plánu hrát Berlín, Eastbourne a Wimbledon, kde loni došla do finále. "Samozřejmě se na trávu těším, jednak mám dobré vzpomínky a jednak to tam bude víc svištět," těšila se.

Mohla by se ve druhé půlce sezony chytit podobně jako loni. Letos je ale v jiné situaci, jelikož první část roku ovlivnila pauza zaviněná zlomeninou ruky, po které začala hrát v březnu. Sama se cítí o něco hůř než před rokem. "Ale snažím se, nic jiného mi nezbývá. Doma sedět nechci, takže budu věřit. Teď budou turnaje na trávě a betonech, kde se mi většinou daří."