Plíšková zvládla dohrávku s Martincovou a je ve druhém kole Wimledonu

Česká tenistka Karolína Plíšková se raduje z postupu do 2. kola Wimbledonu 29. června 2022.

Česká tenistka Karolína Plíšková se raduje z postupu do 2. kola Wimbledonu 29. června 2022. ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

Londýn - Loňská finalistka Karolína Plíšková vyhrála při vstupu do Wimbledonu do dvou dnů rozložený český souboj s Terezou Martincovou 7:6 a 7:5. Nasazená šestka prošla na travnatých dvorcích v All England Clubu z úvodního kola podeváté za sebou. Její příští soupeřkou bude domácí Britka Katie Boulterová, které bude moci vrátit týden starou porážku z 2. kola turnaje v Eastbourne. Světová trojka Anett Kontaveitová skončila nečekaně již ve druhém kole.

Duel třicetileté Plíškové s o tři roky mladší Martincovou začal v úterních večerních hodinách pod zataženou střechou. Rodačka z Loun sice přišla v úvodním setu o vedení 5:2, v tie-breaku ale zvítězila jasně 7:1. Ve druhé sadě každá z tenistek prolomila jednou soupeřčin servis a za stavu 5:5 byl duel přerušen.

Dnešní dohrávka nakonec trvala jen několik minut. Plíšková využila hned první brejkbol a vzápětí duel dopodávala do vítězného konce. Proti jednašedesáté hráčce světa neztratila potřetí za sebou ani set.

Další čeští zástupci dnes načnou ve Wimbledonu již druhé kolo. Marie Bouzková vyzve Američanku Ann Liovou a Jiří Veselý bude čelit Alejandru Davidovichovi ze Španělska.

Nasazená dvojka Kontaveitová vypadla ve 2. kole

Světová trojka Anett Kontaveitová skončila ve Wimbledonu nečekaně již ve druhém kole. Druhá nasazená tenistka londýnského grandslamu prohrála za necelou hodinu 4:6 a 0:6 s Němkou Jule Niemeierovou, jež hraje turnaj na wimbledonské trávě poprvé. Estonská tenistka navázala na nepovedené Roland Garros, kde nevyhrála ani jednou.

"Nemám slov, abych byla upřímná. Vyhrát zápas na dvorci číslo jedna ve Wimbledonu je skvělý pocit. Byl to nejlepší duel, jaký jsem kdy odehrála," řekla na kurtu dvaadvacetiletá Niemeierová, jíž patří ve světovém žebříčku 97. místo.

V premiérovém duelu s hráčkou z první desítky pořadí WTA měla Niemeierová od začátku navrch a estonskou favoritku ničila tvrdým podáním a údery od základní čáry. "Miluju hraní na trávě. Je to speciální povrch, ale k mojí hře skvěle pasuje," dodala Němka, jež si grandslamovou premiéru odbyla před měsícem na Roland Garros.

V dalším kole narazí na lepší z ukrajinského souboje mezi Anhelinou Kalininovou a Lesjou Curenkovou.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 40,35 milionu liber): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Tiafoe (23-USA) - Marterer (Něm.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:3), Goffin (Belg.) - Báez (31-Arg.) 6:1, 6:2, 6:4, Otte (32-Něm.) - Harrison (USA) 3:1 skreč, Johnson (USA) - Peniston (Brit.) 6:3, 6:2, 6:4. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Karolína Plíšková (6-ČR) - Martincová (ČR) 7:6 (7:1), 7:5. 2. kolo: Niemeierová (Něm.) - Kontaveitová (2-Est.) 6:4, 6:0, Šang Šuaj (33-Čína) - Kosťuková (Ukr.) 7:6 (8:6), 6:2. Čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Lechemiaová, Párrizasová (Fr./Šp.) 6:1, 6:1, Barnettová, Nichollsová (Brit.) - Voráčová, Kanepiová (ČR/Est.) 6:1, 4:6, 6:2.