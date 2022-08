Plíšková začne US Open proti Linetteové, Kvitovou čeká kvalifikantka

Česká tenistka Karolína Plíšková ve 3. kole US Open.

Česká tenistka Karolína Plíšková ve 3. kole US Open. ČTK/AP/Elise Amendola

New York - Bývalá světová jednička Karolína Plíšková rozehraje tenisové US Open proti Polce Magdě Linetteové. Petru Kvitovou, Barboru Krejčíkovou a Marii Bouzkovou čekají hráčky z kvalifikace. Vítězka 23 grandslamových titulů Američanka Serena Williamsová, jež se může v New Yorku rozloučit s kariérou, narazí v úvodu na 80. hráčku světa Danku Koviničovou z Černé Hory.

Českých tenistek je v hlavní soutěži zatím sedm, muži jsou dva. Nasazená dvaadvacítka a loňská čtvrtfinalistka Plíšková by mohla v případě postupu přes Linetteovou hrát ve druhém kole s Bouzkovou. Na svou soupeřku zatím čeká nejvýše postavená Češka na turnaji Kvitová (21.) nebo loňská čtvrtfinalistka Krejčíková (23.).

Tereza Martincová vyzve v úvodu Estonku Kaiu Kanepiovou. V druhém kole by si mohla zahrát s loňskou semifinalistkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska a později také s letošní wimbledonskou vítězkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Karolína Muchová nastoupí proti Ajle Tomljanovicové z Austrálie, Kateřina Siniaková zahájí turnaj ve Flushing Meadows s domácí Američankou Taylor Townsendovou.

Česká mužská jednička a 60. hráč světa Lehečka bude v hlavní soutěži US Open debutovat proti Christianu Garínovi z Chile. Jiří Veselý narazí na posledním grandslamu sezony na 22. hráče světa Brita Daniela Evanse.

Úřadující šampion a aktuální světová jednička Rus Daniil Medveděv zahájí turnaj proti domácímu Stefanu Kozlovovi, obhájkyni vítězství Britku Emmu Raducanuovou vyzve Francouzka Alizé Cornetová. Světová jednička Polka Iga Šwiateková bude čelit Italce Jasmine Paoliniové.

Chybět bude vítěz 21 grandslamů a letošní šampion Wimbledonu Novak Djokovič. Pětatřicetiletý Srb se kvůli odmítavému postoji k očkování proti koronaviru nedostane do USA a trojnásobný vítěz turnaje bude ve Flushing Meadows chybět stejně jako začátkem roku na Australian Open. Přijde tak o šanci získat 22. grandslamový titul, díky němuž by vyrovnal rekordmana Rafaela Nadala. Španěla, který bude plnit roli nasazené dvojky, čeká v úvodu Australan Rinky Hijikata.