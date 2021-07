Plíšková začne na OH s Cornetovou, Kvitová s Paoliniovou

Tokio - Tenistka Karolína Plíšková bude hrát v 1. kole olympijského turnaje v Tokiu z pozice páté nasazené s Francouzkou Alizé Cornetovou. Dnešní los také určil, že bronzová medailistka z Ria 2016 Petra Kvitová nastoupí coby desítka proti Itace Jasmine Paoliniové. Osmá nasazená Barbora Krejčíková má za soupeřku Kazašku Zarinu Dijasovou a Markétu Vondroušovou čeká šestnáctá nasazená Kiki Bertensová z Nizozemska. Jediný český zástupce mezi muži Tomáš Macháč se střetne s Portugalcem Joaem Sousou.

Finalistka nedávného Wimbledonu Plíšková se s Cornetovou (66. WTA) utkala v kariéře čtyřikrát a po úvodní prohře další tři zápasy vyhrála, ten poslední předloni v Miami. Vítězka Roland Garros i pražského turnaje z minulého týdne Krejčíková se s Dijasovou (99.) dosud nepotkala.

Jednatřicetiletá Kvitová, která jediná z českých tenistek na olympiádě už startovala, porazila Paoliniovou (92.) v jediném vzájemném utkání loni na antuce v Paříži. Stejnou bilanci má Vondroušová s Bertensovou (21.), Nizozemku porazila na US Open 2018.

Teoreticky by se mohly všechny Češky potkat v semifinále. Plíšková by ale ve čtvrtfinále mohla čekat Ukrajinka Elina Svitolinová, Kvitová má předtím teoreticky ve třetím kole Španělku Garbiňe Muguruzaovou a ve čtvrtfinále turnajovou trojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Krejčíková by musela ve čtvrtfinále zdolat světovou jedničku Asleigh Bartyovou z Austrálie. Vondroušová má teoreticky ve třetím kole domácí Naomi Ósakaovou a ve čtvrtfinále Polku Igu Šwiatekovou.

Macháč, který se dostal na OH až jako náhradník za odhlášené hráče včetně kvalifikovaného Čecha Jiřího Veselého, by ve druhém kole mohl hrát s Diegem Schwartzmanem z Argentiny.

Ve čtyřhře jsou Krejčíková s Kateřinou Siniakovou nejvýše nasazené a jejich soupeřkami jsou v 1. kole Hsieh Jü-čche a Hsu Čche-jü z Tchaj-wanu. Plíšková s Vondroušovou se utkají s čínskou dvojicí Čeng Saj-saj, Tuan Jing-Jing. Los smíšené čtyřhry bude 27. července.

Největší favorit dvouhry mužů Srb Novak Djokovič má v prvním kole za soupeře Huga Delliena z Bolívie, 139. hráče světa. Turnajovou dvojkou je Rus Daniil Medveděv.

Tenisový turnaj začne v sobotu.