Plíšková vyhrála turnaj v Římě, Nadal uštědřil Djokovičovi kanára

Řím - Karolína Plíšková slaví jako druhá česká tenistka v historii titul na turnaji v Římě. Ve finále porazila Britku Johannu Kontaovou 6:3 a 6:4, vybojovala třináctý triumf v kariéře a na antuce slaví třetí a zároveň nejcennější trofej. Rafael Nadal uštědřil v Římě Novaku Djokovičovi poprvé ve vzájemných duelech kanára, nakonec turnaj podeváté v kariéře ovládl po setech 6:0, 4:6, 6:1.

V Římě navázala na jedinou českou šampionku z "věčného města" Reginu Maršíkovou, která tam slavila před 41 lety. Díky prvnímu antukovému vítězství na akci kategorie WTA Premier 5 se Plíšková posune v žebříčku na druhé místo.

"Byl to skvělý týden, prošla jsem si pár těžkými zápasy a jsem nadšená, že jsem to mohla dneska takhle krásně dokončit," řekla Plíšková při slavnostním ceremoniálu. "Hrála jsem tady první finále a doufám, že nebylo poslední."

Sedmadvacetiletá Plíšková získala po Brisbane druhou trofej v sezoně. Dvakrát letos dokázaly vyhrát už jen Petra Kvitová a Nizozemka Kiki Bertensová.

Plíšková v první sadě výborně podávala a udělala v ní jen pět nevynucených chyb. Díky využitému brejkbolu z druhé hry rychle vedla 3:0. Ukončit set mohla za stavu 5:2 při podání soupeřky, ale return z druhého servisu poslala do autu. Vzápětí odvrátila se štěstím brejkbol a po nepovedeném zkrácení Kontaové set uzavřela.

Brejkbol na úvod druhého setu ještě nevyužila, ale stále byla pevná při svém podání. Za stavu 3:3 už proměnila čtvrtý brejkbol v gamu po nejdelší výměně utkání, kterou ovládla po švihaném voleji. O hru později zvládla těžkou chvilku při svém servisu: vedla už 40:0. ale udělala dvě dvojchyby, náhle byla shoda, ale podání uhájila.

První dva mečboly nevyužila, ale třetí si vypracovala poté, co doběhla zkrácený míč. Za hodinu a 25 minut zápas skončil po ráně Kontaové do sítě a Plíšková si připsala sedmadvacátý vyhraný zápas sezony; jen Kvitová má o výhru více.

Plíšková titulem v Římě navázala na svou trenérku Conchitu Martínezovou. Španělská wimbledonská vítězka z roku 1994 se na antuce v italské metropoli prosadila dokonce čtyřikrát v řadě v letech 1993-96.

Na klouzavém povrchu Plíšková před Římem vyhrála turnaje v Praze v roce 2015 a loni ve Stuttgartu.

Nadal porazil ve finále v Římě Djokoviče, poprvé i s kanárem

Španělský tenista Rafael Nadal uštědřil v Římě Novaku Djokovičovi poprvé v historii vzájemných duelů kanára a nakonec antukový turnaj v italské metropoli podeváté v kariéře ovládl. Srbského rivala a prvního hráče světového žebříčku porazil 6:0, 4:6, 6:1 a druhou finálovou účast sezony proměnil v první titul.

Nadal získal týden před startem grandslamového Roland Garros 34. trofej z akce kategorie Masters. O jednu tak opět odskočil Djokovičovi, který minulý týden triumfem v Madridu jeho rekord vyrovnal.

"Ještě pořád si vzpomínám na první zdejší titul v roce 2005. To, že tu mohu i po tolika letech zase stát s pohárem, pro mne znamená opravdu hodně," řekl Nadal, jenž svou sbírku rozšířil na 81 titulů.

Djokovič zahájil zápas kanárem naposledy před třemi lety. Shodou okolností se mu to přihodilo rovněž v Římě, tehdy ale duel třetího kola s Thomazem Belluccim nakonec vyhrál. V 54. vzájemném duelu série s Nadalem byl k vidění kanár poprvé ve 142. setu, který spolu oba velcí rivalové odehráli.

V prvním setu Nadal na dvorci naprosto dominoval a při svém servisu ztratil jen tři fiftýny. Ve druhé sadě se Djokovič propracoval k brejkbolům a svou druhou šanci v zápase v desáté hře proměnil. V rozhodujícím třetím setu už mu dvaatřicetiletý rodák z Mallorky žádnou příležitost nenabídl a po necelých dvou a půl hodinách slavil triumf.

"Jsem vážně rád, že jsem to dokázal dostat do tří setů vzhledem k tomu, že v prvním mě z kurtu úplně vypráskal. Třetí se ale bohužel od prvního moc nelišil," uznal Djokovič. "Trochu mi dneska došla šťáva. Jako by mi vždycky chybělo půl kroku, zvlášť na bekhendu," dodal.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 5,791.280 eur):

Dvouhra - finále:

Nadal (2-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 6:0, 4:6, 6:1.

Čtyřhra - finále:

Cabal, Farah (3-Kol.) - Klaasen, Venus (6-JAR/N. Zél.) 6:1, 6:3.

Ženy (dotace 3,452.538 dolarů):

Dvouhra - finále:

Karolína Plíšková (4-ČR) - Kontaová (Brit.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Azarenková, Bartyová (Běl./Austr.) - Grönefeldová, Schuursová (8-Něm./Niz.) 4:6, 6:0, 10:3.

Tenisový turnaj mužů v Ženevě

(antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Londero (Arg.) - M. Zverev (Něm.) 6:4, 6:4, Gulbis (Lot.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 7:6 (9:7).

Tenisový turnaj mužů v Lyonu

(antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Millman (Austr.) - Andújar (Šp.) 6:1, 6:3, Tsonga (Fr.) - Lajovič (Srb.) 7:6 (7:4), 6:4.

Tenisový turnaj žen v Norimberku

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Putincevová (1-Kaz.) - Jakupovičová (Slovin.) 6:2, 3:0 skreč, Brengleová (USA) - Rodinová (7-Rus.) 7:6 (7:3), 6:3, Sorribesová (Šp.) - Lapková (Běl.) 7:6 (11:9), 3:1 skreč.

Tenisový turnaj žen ve Štrasburku

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Sabalenková (2-Běl.) - Ču Lin (Čína) 6:0, 6:1, Wang Čchiang (3-Čína) - Bradyová (USA) 6:4, 6:3, Čeng Saj-saj (7-Čína) - Tanová (Fr.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), Petersonová (Švéd.) - Linetteová (Pol.) 6:7 (0:7), 6:1, 6:3, Ferrová (Fr.) - Kumkhumová (Thaj.) 6:3, 6:1.