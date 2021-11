Plíšková vydřela na úvod Turnaje mistryň výhru nad Muguruzaovou

Guadalajara (Mexiko) - Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do Turnaje mistryň v mexické Guadalajaře vítězně. Turnajová trojka vydřela výhru 4:6, 6:2 a 7:6 nad Španělkou Garbiňe Muguruzaovou po boji za dvě hodiny a šestadvacet minut.

V úvodním utkání skupiny Teotihuacán prohrála vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková v souboji debutantek na vrcholu sezony s Estonkou Anett Kontaveitovou 3:6 a 4:6.

Plíšková sice vedla 2:0, ale pak chybovala a prohrála čtyři hry v řadě. "První set nebyl nic moc. Přišly dva špatné servisové gamy a to je moc velký luxus jí darovat," řekla.

Od druhého setu se Češka zlepšila. Hrála razantněji, při svém podání ztratila jen dva fiftýny a díky dvěma brejkům si vynutila rozhodující dějství. "Víc jsem do toho chodila, dobře podávala i returnovala," uvedla.

Ve třetí sadě měla Plíšková za stavu 5:4 při podání Španělky první dva mečboly, ale soupeřka si nejprve pomohla kvalitním servisem a poté česká tenistka netrefila dobře míč. Vzápětí se při svém servisu dostala ze stavu 15:40 a rozhodla v tie-breaku. Při třetím mečbolu poslal míč do autu, ale čtvrtý už proměnila po chybě Muguruzaové. "Když rozhoduje tie-break, je to vždycky vabank. Je to o štěstí a náhodě. Ale pořád jsem byla výhře blíž a měla jsem víc šancí," uvedla po výhře 8:6 ve zkrácené hře.

Vítězství dodá Plíškové klid do zbylých zápasů ve skupině. "Mám jednu výhru, což je skvělé. Kdybych prohrála, tak bych byla hodně dole, protože jsem měla mečboly, ale takhle budu pod menším tlakem. Jsem super šťastná, že se mi to povedlo," oddechla si Plíšková.

Plíšková tak porazila Muguruzaovou ve skupině na Turnaji mistryň i potřetí, uspěla už v letech 2016 a 2017. Vzájemnou bilanci se Španělkou si vylepšila na 9:2.

Tenisový Turnaj mistryň v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů)

Dvouhra:

Skupina Teotihuacán:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Muguruzaová (6-Šp.) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Tabulka:

1. Kontaveitová 1 1 0 2:0 2. Plíšková 1 1 0 2:1 3. Muguruzaová 1 0 1 1:2 4. Krejčíková 1 0 1 0:2

Čtyřhra:

Skupina Tenochtitlán:

Aojamaová, Šibaharaová (2-Jap.) - Juraková, Klepačová (7-Chorv./Slovin.) 6:0, 6:4, Melicharová, Schuursová (4-USA/Niz.) - Stosurová, Čang Šuaj (5-Čína/Austr.) 6:2, 6:2.

Tabulka:

1. Aojamaová, Šibaharaová 1 1 0 2:0 2. Melicharová, Schuursová 1 1 0 2:0 3. Stosurová, Čang Šuaj 1 0 1 0:2 4. Juraková, Klepačová 1 0 1 0:2