Plíšková vstoupí zápasem proti Martincové do US Open

New York - Česká tenistka Karolína Plíšková dnes vstoupí jako jedna z favoritek do US Open zápasem proti krajance Tereze Martincové, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace. V úvodní den závěrečného grandslamu sezony bude ve hře pět zástupců českého tenisu.

Třetí nasazená Plíšková, finalistka newyorského grandslamu z roku 2016, zahájí s Martincovou v 17:00 SELČ program na kurtu Louise Armstronga, druhém největším dvorci areálu ve Flushing Meadows.

První zápas bude hrát také Tomáš Berdych, který se vrací na US Open po roční pauze, a jeho soupeřem bude domácí hráč z kvalifikace Jenson Brooksby. Wimbledonská čtvrtfinalistka Karolína Muchová bude hrát s kvalifikantkou z Kazachstánu Jelenou Rybakinovou druhý zápas a Jiří Veselý po postupu z kvalifikace utkáním s Litevcem Ričardasem Berankisem program na svém kurtu uzavře.

V úvodní den turnaje se představí mimo jiné bývalí šampioni Novak Djokovič, Roger Federer a v atraktivním vzájemném duelu Serena Williamsová s Marií Šarapovovou.

Pondělní program US Open

(začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Dijasová (Kaz.) - Bartyová (2-Austr.), Djokovič (1-Srb.) - Carballés (Šp.), 01:00 S. Williamsová (8-USA) - Šarapovová (Rus.), Federer (3-Švýc.) - Nagal (Indie).

Kurt Louise Armstronga: Martincová (ČR) - Karolína Plíšková (3-ČR), Gunnesvaran (Indie) - Medveděv (5-Rus.), Čeng Saj-saj (Čína) - V. Williamsová (USA), 01:00 Wawrinka (23-Švýc.) - Sinner (It.), Doiová (Jap.) - Keysová (10-USA).

Grandstand: Trungelliti (Arg.) - Nišikori (7-Jap.), Kerberová (14-Něm.) - Mladenovicová (Fr.), Svajda (USA) - Anderson (16-JAR), Keninová (20-USA) - Vandewegheová (USA).

Kurt č. 7, 2. zápas: Rybakinová (Kaz.) - Muchová (ČR).

Kurt č. 9, 4. zápas: Berankis (Lit.) - Veselý (ČR).

Kurt č. 13, 1. zápas: Berdych (ČR) - Brooksby (USA).