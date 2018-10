Singapur - Tenistka Karolína Plíšková má za sebou pět náročných týdnů, přesto věří, že je schopna hrát na Turnaji mistryň dobře. Do Singapuru se kvalifikovala na poslední chvíli a v neděli začne v Bílé skupině, v které je i s krajankou Petrou Kvitovou, zápasem proti obhájkyni titulu Caroline Wozniacké z Dánska.

"Jsem víc vděčná než jindy, že jsem se sem kvalifikovala. Chci si to trochu užít, každý set i zápas bude dobrý. Věřím, že můžu hrát dobře," řekla loňská semifinalistka Masters Plíšková na tradičním sobotním setkání s médii před turnajem.

Aby se potřetí za sebou kvalifikovala na vrchol sezony pro osm nejlepších hráček roku, musela po US Open přidávat turnaje. Vedle povinných Wu-chanu a Pekingu tak získala titul v Tokiu, ale musela i do čínského Tchien-ťinu a do Moskvy.

"Myslím, že poslední turnaje nebyly úplně špatné. V Asii jsem hodně zápasů vyhrála, hodně těžkých otočila. Jde to pořád nějak nahoru. Snad to směřuje k tomuto turnaji. Nebudu na sebe dávat žádný tlak, dostala jsem se sem jako jedna z posledních hráček, je to jiné než loni. Mohlo by mi to pomoci," doufala tenistka.

Po náročném cestování z Asie do Ruska a zpět je ráda, že na chvilku zakotvila na jednom místě. "Sice už mám stejné oblečení měsíc a půl, ale ještě týden to vydržím," usmála se a dodala: "A jsem tam, kde jsem chtěla být. Stres už trochu opadl. Ne, že bych to brala jako lážo plážo dovču, ale poslední týdny byly náročné."

Kdyby se zraněná světová jednička Rumunka Simona Halepová odhlásila z turnaje dříve, mohla mít o něco menší nervy a méně cestování. "Asi bychom byly všechny víc v klidu, ale to nebylo jasné do poslední chvíle. Složité to bylo fyzicky i psychicky. Přidala jsem turnaje, ale nervy zvládám docela dobře," řekla Plíšková.

V nedělním druhém utkání rozehraje skupinu s Wozniackou, s kterou má bilanci 3:6 a naposledy s ní hrála a prohrála právě loni v semifinále v Singapuru. "Byl to velmi těsný zápas, co se dal vyhrát. Může být trochu nervózní, toho bych chtěla využít. Vyhrála velké turnaje, ale nemá neskutečnou sezonu," řekla Češka.