Plíšková ve Wu-chanu zahájila výhrou, Strýcová a Bouzková vypadly

Wu-chan (Čína) - Světová dvojka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje ve Wu-chanu výhrou 6:3, 6:3 v druhém kole nad americkou tenistkou Amandou Anisimovovou. Do osmifinále naopak neprošly další Češky Barbora Strýcová a Marie Bouzková.

Sedmadvacetiletá Plíšková, jež měla jako další nejvýše nasazené hráčky v prvním kole volný los, zvládla úvodní zápas ve Wu-chanu za 70 minut. Vítězka nedávného turnaje v Čeng-čou sice v úvodu obou setů po ztraceném servisu prohrávala 0:2, pokaždé ale dokázala na osmnáctiletou soupeřku zatlačit a sady získala. Ve třetím kole českou tenistku čeká další teenagerka, devatenáctiletá Ukrajinka Dajana Jastremská.

Plíšková ve Wu-chanu svádí souboj o pozici světové jedničky s Ashleigh Bartyovou, jež dnes musela svůj úvodní zápas vyhrát, aby Češku nepustila v pořadí WTA Tour před sebe. Vítězka Roland Garros po měsíční pauze od US Open nezačala zápas s Francouzkou Caroline Garciaovou dobře. Prohrála první set 4:6 a druhý získala 6:4 až po brejku v koncovce. Až pak Australanka dominovala a rozhodující sadu vyhrála 6:1.

Plíšková nyní potřebuje k posunu do čela žebříčku uhrát ve Wu-chanu minimálně semifinále. "Jen pomalu jsem se dostávala do formy a naštěstí jsem zlepšila servis. Jsem ráda, že jsem ve třetím kole," přiznala Bartyová, jež v Číně obhajuje 350 bodů za loňské semifinále. Pokud by ve finále narazila na druhou nasazenou Plíškovou, bude jedničkou vítězka. Světovou jedničkou už byla Plíšková osm týdnů od předloňského Wimbledonu do září 2017.

Strýcová prohrála s favorizovanou Rumunkou Simonou Halepovou 3:6 a 2:6. Bývalé světové jedničce a dvojnásobné grandslamové vítězce podlehla pošesté v řadě.

Halepovou porazila Strýcová jen v prvním vzájemném duelu před devíti lety. Od té doby rodačka z Plzně nezískala proti vítězce letošního Wimbledonu a loňského French Open ani set. "Není ale snadné proti ní hrát. Zápasy bývají ošidné, chodí na síť, někdy hraje slajsované údery. Ale pomáhá mi, že už jsem ji několikrát porazila," řekla Rumunka.

Jednadvacetiletá Bouzková nestačila na loňskou semifinalistku a nasazenou pětku Wang Čchiang, domácí tenistce podlehla dvakrát 3:6.

V turnaji je ještě jeho dvojnásobná vítězka Petra Kvitová, která se ve středu o čtvrtfinále utká s Američankou Sloane Stephensovou.

Bývalá šampionka Kristýna Plíšková začala v Taškentu vítězně

Kristýna Plíšková zdolala Italku Jasmine Paoliniovou 6:4, 6:4 a postoupila do druhého kola turnaje v Taškentu, který v roce 2016 vyhrála. Úvodní zápas sedmadvacetiletá česká tenistka zvládla na čtvrtém turnaji WTA za sebou, a to znovu ve dvou setech, na všech pak ale další vítězství nepřidala.

Kristýna Plíšková, sestra světové dvojky Karolíny, před třemi lety v uzbecké metropoli získala jediný titul na okruhu. Proti Paoliniové splnila roli favoritky po třetím mečbolu za hodinu a 20 minut. Pomohla si sedmi esy.

Turnajová pětka se o postup do čtvrtfinále utká s Polkou Katarzynou Kawaovou, maximem Plíškové v této sezoně je dubnové semifinále na antuce v Luganu.

Murray vyhrál první zápas na ATP Tour po druhé operaci kyčle

Bývalá světová jednička Andy Murray si připsal první vítězství ve dvouhře na okruhu ATP od lednové operace kyčle. V prvním kole turnaje v čínském Ču-chaji trojnásobný grandslamový šampion porazil Američana Tennyse Sandgrena 6:3, 6:7 a 6:1.

Pro Murrayho to byl první singlový úspěch na elitním okruhu po 266 dnech. Po druhé operaci kyčle se vrátil k tenisu v červnu v londýnském Queen's Clubu ve čtyřhře, v níž pak startoval i ve Wimbledonu a na dalších turnajích.

Dvouhru si poprvé od Australian Open vyzkoušel v srpnu v Cincinnati, kde vypadl hned v prvním kole, stejně jako poté ve Winston Salemu. Dva zápasy dokázal vyhrát na challengeru na Mallorce a nyní uspěl i v souboji s 69. hráčem světa Sandgrenem. Dalším soupeřem Murrayho, který je momentálně v žebříčku až na 413. místě, bude Australan Alex de Minaur.

Před vstupem do turnaje se Murray nechal slyšet, že by bylo naivní a hloupé myslet si, že se ještě vrátí do někdejší špičkové formy. "Nečekám, že budu hrát jako na vrcholu sil," uvedl dvaatřicetiletý Skot.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen ve Wu-chanu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 2,828.000 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Anisimovová (USA) 6:3, 6:3, Halepová (4-Rum.) - Strýcová (ČR) 6:3, 6:2, Wang Čchiang (8-Čína) - Bouzková (ČR) 6:3, 6:3, Bartyová (1-Austr.) - Garciaová (Fr.) 4:6, 6:4, 6:1, Svitolinová (3-Ukr.) - Muguruzaová (Šp.) 7:5, 6:2, Bertensová (6-Niz.) - Peraová (USA) 3:6, 6:4, 6:2, Kuděrmetovová (Rus.) - Bencicová (7-Švýc.) 2:6, 6:3, 6:4, Stephensová (10-USA) - Wang Ja-fan (Čína) 6:2, 3:6, 6:1, Keninová (15-USA) - Mertensová (Belg.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), Martičová (Chorv.) - Petersonová (Švéd.) 6:0, 3:6, 6:1, Riskeová (USA) - Puigová (Portor.) 2:6, 7:6 (7:5), 6:3, Jastremská (Ukr.) - McHaleová (USA) 6:3, 7:6 (8:6), Kuzněcovová (Rus.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:2, 7:6 (7:5), Rybakinová (Kaz.) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Stosurová, Čang Šuaj (5-Austr./Čína) - Siniaková, Alexandrovová (ČR/Rus.) 6:3, 7:5.

Turnaj mužů v Ču-chaji v Číně

(tvrdý povrch, dotace 1 milion dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

De Minaur (7-Austr.) - Millman (Austr.) 6:1, 6:3, A. Murray (Brit.) - Sandgren (USA) 6:3, 6:7 (6:8), 6:1, Kecmanovič (Srb.) - Ruud (Nor.) 6:2, skreč, Čang Č'-čen (Čína) - Koepfer (Něm.) 7:5, 6:2, Andújar (Šp.) - Johnson (USA) 2:6, 6:2, 6:1, Džumhur (Bos.) - Cecchinato (It.) 5:7, 6:4, 6:2.

Turnaj žen v Taškentu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková (5-ČR) - Paoliniová (It.) 6:4, 6:4, Gasparjanová (2-Rus.) - Vögeleová (Švýc.) 6:4, 4:6, 6:4, Mariaová (6-Něm.) - Govorcovová (Běl.) 7:6 (7:5), 6:1, Babosová (7-Maď.) - Flipkensová (Belg.) 6:2, 7:5, Bonaventureová (Belg.) - Amanmuradovová (Uzb.) 6:3, 6:1, Niculescuová (Rum.) - Abdurajmovová (Uzb.) 6:1, 7:5, Parmentierová (Fr.) - Kruničová (Srb.) 6:1, 6:2.