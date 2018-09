New York - Pro tenistku Karolínu Plíškovou skončilo grandslamové US Open stejně jako před rokem ve čtvrtfinále. Česká hráčka nedokázala v New Yorku zopakovat předloňskou výhru nad Serenou Williamsovou a s Američankou v dusném večeru tentokrát prohrála 4:6 a 3:6.

Z českého pohledu je letošní US Open ve dvouhrách minulostí. Mezi muži nebyl žádný český hráč poprvé od roku 1970. Ženy sice prošly premiérově v open éře v šesti do třetího kola, ale k branám finále se ani jedna z nich už nepřiblížila. Jedinou českou vítězkou dvouhry tak zůstane Hana Mandlíková z roku 1985.

Na dvorci Arthura Ashe se osmá nasazená Plíšková v prvním setu dostala do vedení 3:1 a pak nevyužila tři brejkboly na 4:1. Sice měla náskok, ale vývoj utkání určovala razantní hrou Williamsová, která v úvodu utkání často chybovala.

V prvních pěti gamech udělala Američanka 16 nevynucených chyb, ale jakmile udržela míče v kurtu, Plíšková nestačila. Proto od stavu 4:2 prohrála osm her v řadě. V posledním gamu první sady měla náskok 40:0, přesto o podání přišla.

Až za stavu 0:4 získala Plíšková hru ve druhé sadě, a to díky dvojchybě Williamsové. Snížila poté na 2:4 a mohla ještě zápas zkomplikovat. Při podání soupeřky vedla 40:0, jenže bývalá jednička ukázala svoji sílu. Výborným servisem ztrátě zabránila a při čtvrtém brejkbolu v téže hře dala eso rychlostí přes 180 km/h.

Další drama už se nekonalo. Po hodině a pětadvaceti minutách Williamsová ukončila zápas velkolepě - napálila eso, eso, smeč a eso. Zápas vystihuje statistika: Plíšková s favoritkou prohrála na vítězné míče 12:35 (3:13 na esa).

Šestatřicetiletá Serena Williamsová, která útočí na čtyřiadvacátý grandslamový titul, se v semifinále střetne s Lotyškou Anastasijí Sevastovovou.

Hradecká s Makarovovou do semifinále US Open neprošly

Lucie Hradecká s Ruskou Makarovovou se neprobojovaly do semifinále čtyřhry na tenisovém US Open. Nasazeným dvojkám Tímee Babosové s Kristinou Mladenovicovou podlehly v rozpáleném New Yorku 6:7 a 2:6. Vítězná série česko-ruského páru se zastavila po osmi zápasech.

Hradecká, jež do května půl roku nehrála kvůli operaci kolena, s Makarovovou přijely na US Open jako deblové šampionky turnaje v Cincinnati. "Škoda, že jsme prohrály, ale jinak jsme spolu odehrály neskutečnou sérii," konstatovala Hradecká.

V utkání s Maďarkou Babosovou s Francouzku Mladenovicovou šly v prvním setu dvakrát do brejku, vedly 3:1 a pak 4:3, ale nedokázaly náskok udržet. "Začaly jsme dobře, ale bohužel já dám dva debly, Káťa dá dva debly a nepodržíme to. Dostaly jsme je do zápasu, daly jsme jim šance a ony to využily," litovala Hradecká.

Ve druhém setu s Makarovovou srovnaly z 0:2 na 2:2, ale zbylé čtyři hry ztratily. "Ve druhém setu už to bylo těžké. Já měla několik nahraných míčů a nepovedlo se to zabít, byly skoro všude," uvedla třiatřicetiletá Hradecká.

Jedničky sezony Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou ve hře o trofej v New Yorku stále jsou, čtvrtfinále je čeká ve středu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sevastovová (19-Lot.) - Stephensová (3-USA) 6:2, 6:3, S. Williamsová (17-USA) - Karolína Plíšková (8-ČR) 6:4, 6:3..

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) 7:6 (7:5), 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Brooksby (USA) - Forejtek (ČR) 6:1, 6:2, Cornut Chauvinc (Fr.) - Svrčina (ČR) 6:4, 7:5.