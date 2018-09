New York - Pro tenistku Karolínu Plíškovou skončilo grandslamové US Open stejně jako před rokem ve čtvrtfinále. Česká hráčka nedokázala v New Yorku zopakovat předloňskou výhru nad Serenou Williamsovou a s Američankou v dusném večeru tentokrát prohrála 4:6 a 3:6.

Z českého pohledu je letošní US Open ve dvouhrách minulostí. Mezi muži nebyl žádný český hráč poprvé od roku 1970. Ženy sice prošly premiérově v open éře v šesti do třetího kola, ale k branám finále se ani jedna z nich už nepřiblížila. Jedinou českou vítězkou dvouhry tak zůstane Hana Mandlíková z roku 1985.

"Jsem samozřejmě zklamaná, protože jsem mohla zahrát o hodně líp," řekla Plíšková. "Na druhou stranu čtvrtfinále grandslamu je vždy dobrý výsledek. Neprohrála jsem se špatnou hráčkou, Serena je pořád jednou z nejlepších."

Na dvorci Arthura Ashe se osmá nasazená Plíšková v prvním setu dostala do vedení 3:1 a pak nevyužila tři brejkboly na 4:1. "Tam se to lámalo," uvedla Plíšková.

Sice měla náskok, ale vývoj určovala Williamsová, která v úvodu utkání často chybovala. V prvních pěti gamech udělala Američanka 16 nevynucených chyb, ale jakmile udržela míče v kurtu, Plíšková nestačila. Proto od stavu 4:2 prohrála osm her v řadě. V posledním gamu první sady měla náskok 40:0, přesto o podání přišla.

"Obě jsme na začátku hledaly rytmus. Serena ho v závěru toho setu našla, to byl ten rozdíl. Netrefovala jsem míče čistě," hodnotila česká tenistka. "Ve druhém setu jsem hrála lépe, ona už ale byla na servisu silná. Snad na všechny mé brejkboly zahrála první servis. V důležitých chvílích hrála lépe," řekla Plíšková.

Až za stavu 0:4 získala hru ve druhé sadě, a to díky dvojchybě Williamsové. Snížila poté na 2:4 a mohla ještě zápas zkomplikovat. Při podání soupeřky vedla 40:0, jenže bývalá jednička ukázala sílu. Výborným servisem ztrátě zabránila a při čtvrtém brejkbolu v téže hře dala eso rychlostí přes 180 km/h.

Další drama už se nekonalo. Po hodině a pětadvaceti minutách Williamsová ukončila zápas velkolepě - napálila eso, eso, smeč a eso. Zápas vystihuje statistika: Plíšková s favoritkou prohrála na vítězné míče 12:35 (3:13 na esa).

"Má strašný tlak, když jí to jde. Je vidět, že se cítí v pohodě, chodí do toho. Předloni na sebe měla tlak větší, to to tady šla vyhrát. Teď si hraje víc v klidu. Servírovala výborně, přišlo mi hodně prvních servisů, hodně es a dobře podání míchala," řekla Plíšková.

Šestatřicetiletá Serena Williamsová, která útočí na čtyřiadvacátý grandslamový titul, se v semifinále střetne s Lotyškou Anastasijí Sevastovovou.

Hradecká s Makarovovou do semifinále US Open neprošly

Lucie Hradecká s Ruskou Makarovovou se neprobojovaly do semifinále čtyřhry na tenisovém US Open. Nasazeným dvojkám Tímee Babosové s Kristinou Mladenovicovou podlehly v rozpáleném New Yorku 6:7 a 2:6. Vítězná série česko-ruského páru se zastavila po osmi zápasech.

Hradecká, jež do května půl roku nehrála kvůli operaci kolena, s Makarovovou přijely na US Open jako deblové šampionky turnaje v Cincinnati. "Škoda, že jsme prohrály, ale jinak jsme spolu odehrály neskutečnou sérii," konstatovala Hradecká.

V utkání s Maďarkou Babosovou s Francouzku Mladenovicovou šly v prvním setu dvakrát do brejku, vedly 3:1 a pak 4:3, ale nedokázaly náskok udržet. "Začaly jsme dobře, ale bohužel já dám dva debly, Káťa dá dva debly a nepodržíme to. Dostaly jsme je do zápasu, daly jsme jim šance a ony to využily," litovala Hradecká.

Ve druhém setu s Makarovovou srovnaly z 0:2 na 2:2, ale zbylé čtyři hry ztratily. "Ve druhém setu už to bylo těžké. Já měla několik nahraných míčů a nepovedlo se to zabít, byly skoro všude," uvedla třiatřicetiletá Hradecká.

Jedničky sezony Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou ve hře o trofej v New Yorku stále jsou, čtvrtfinále je čeká ve středu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sevastovová (19-Lot.) - Stephensová (3-USA) 6:2, 6:3, S. Williamsová (17-USA) - Karolína Plíšková (8-ČR) 6:4, 6:3..

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) 7:6 (7:5), 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Brooksby (USA) - Forejtek (ČR) 6:1, 6:2, Cornut Chauvinc (Fr.) - Svrčina (ČR) 6:4, 7:5.