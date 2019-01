Melbourne - Tenistka Karolína Plíšková se potřetí za sebou probojovala do čtvrtfinále Australian Open. Sedmá nasazená si v osmifinále melbournského grandslamu po svém nejlepším výkonu v turnaji poradila za hodinu se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou po setech 6:3 a 6:1. V cestě nyní Plíškové stojí sedminásobná vítězka turnaje Američanka Serena Williamsová. Světové deblové jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková postoupily poprvé do čtvrtfinále v Melbourne.

"S každým zápasem tady hraju lépe," řekla Plíšková v rozhovoru po utkání, v kterém měla 23 vítězných úderů, udělala jen tři chyby a výborně podávala.

Plíšková sice přišla jako první o podání a prohrávala 1:2, ale hned získala brejk zpět a Muguruzaovou od té doby jasně přehrávala. "Úvod byl nervózní z obou stran a jsem ráda, že jsem prošla dál," usmívala se spokojeně Plíšková.

Zápas odehrála v Areně Margaret Courtové, na který se v letošním ročníku dostala poprvé. "Je to můj oblíbený kurt," pochvalovala si.

Na Australian Open hrála Plíšková čtvrtfinále i loni a předloni, ale dál se dosud nedostala. I letos bude mít těžkou práci, aby uspěla. Se Serenou Williamsovou vyhrála jedno ze tří utkání, v roce 2016 uspěla v semifinále US Open.

Serena Williamsová postoupila do čtvrtfinále po výhře 6:1, 4:6 a 6:4 nad Rumunkou Simonou Halepovou, která tak může přijít o post světové jedničky.

Šanci vystřídat ji v čele žebříčku mají čtyři hráčky, z toho dvě Češky. Petře Kvitové může teoreticky stačit postup do semifinále. Karolína Plíšková, která už tenistkám předloni vládla osm týdnů, musí projít do finále. Usednout na trůn mohou také japonská hvězda Naomi Ósakaová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

Čtvrtfinále Australian Open si poprvé zahrají nejvýše nasazené Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Ve 3. kole porazily belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková 2:6, 6:2, 6:3 a Siniaková si pojistila post světové jedničky.

Loňská vítězka US Open Ósakaová otočila zápas s Anastasijí Sevastovovou a Lotyšku zdolala 4:6, 6:3 a 6:4. Tři sety na postup potřebovala i Svitolinová, která porazila 6:2, 1:6, 6:1 Američanku Madison Keysovou.

Zverev vypadl v osmifinále Australian Open s Raonicem

Čtvrtý nasazený Alexander Zverev vypadl už v osmifinále. Německého tenistu, jenž zakončil minulou sezonu triumfem na Turnaji mistrů, dnes porazil 6:1, 6:1, 7:6 Kanaďan Milos Raonic. Soupeřem wimbledonského finalisty z roku 2016 bude ve čtvrtfinále překvapivě Francouz Lucas Pouille.

Jednadvacetiletý Zverev, do jehož trenérského týmu patří česká legenda Ivan Lendl, se ani letos v Melbourne nedočká výrazného úspěchu na grandslamech. Nejlepším výsledkem velkého tenisového talentu zůstává loňské čtvrtfinále Roland Garros.

"Chci být nejlepší, ale tenhle týden to prostě nevyšlo. Nejsem šťastný, ale také se nehroutím. Byl to tenisový zápas. Naučil jsem se brát tenisové zápasy jako tenisové zápasy, ne jako konec světa," uvedl hamburský rodák.

Zverev přitom vstoupil do utkání lépe, vzal Raonicovi hned v prvním gamu podání, ale skvěle servírující Kanaďan získal následujících osm her. Za stavu 1:6, 1:4 po páté dvojchybě a dalším brejku už mladý Němec neudržel nervy na uzdě a na lavičce osmi ranami o zem zdemoloval raketu. Dostal za to varování od rozhodčího.

Ve vyrovnaném třetím setu Zverev odvrátil v desáté hře dva mečboly a vybojoval tie-break, v němž vedl 3:1. Šestnáctý nasazený Raonic ale otočil na 6:4 a po proměněném čtvrtém mečbolu na 7:5 za dvě hodiny postoupil počtvrté v kariéře v Austrálii do čtvrtfinále.

V něm se utká s Pouillem, jenž po výhře 6:7, 6:4, 7:5, 7:6 vyřadil turnajovou jedenáctku Chorvata Bornu Čoriče. Čtyřiadvacetiletý Francouz při svých pěti předchozích startech na Australian Open nevyhrál ani jeden zápas, nyní pod vedením nové trenérky Amélie Mauresmové v Melbourne vyrovnal své grandslamové maximum z roku 2016, kdy byl ve čtvrtfinále Wimbledonu a US Open.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 60,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Raonic (16-Kan.) - A. Zverev (4-Něm.) 6:1, 6:1, 7:6 (7:5), Pouille (28-Fr.) - Čorič (11-Chorv.) 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (7:2).

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Karolína Plíšková (7-ČR) - Muguruzaová (18-Šp.) 6:3, 6:1, S. Williamsová (16-USA) - Halepová (1-Rum.) 6:1, 4:6, 6:4, Ósakaová (4-Jap.) - Sevastovová (13-Lot.) 4:6, 6:3, 6:4, Svitolinová (6-Ukr.) - Keysová (17-USA) 6:2, 1:6, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Mertensová, Sabalenková (Belg./Běl.) 2:6, 6:2, 6:3, Bradyová, Riskeová (USA) - Peschkeová, Melicharová (4-ČR/USA) 6:3, 6:4.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Svrčina (7-ČR) - Son Jong-han (Korea) 6:4, 6:0, Forejtek (8-ČR) - Makk (Maď.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Zeppieri, Musetti (5-It.) - Lehečka, Marek (ČR/Pol.) 6:7 (5:7), 7:5, 10:5.