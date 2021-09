Plíšková v osmifinále US Open uzavře program na Grandstandu

Česká tenistka Karolína Plíšková ve 3. kole US Open.

New York - Karolína Plíšková se o postup do čtvrtfinále tenisového US Open utká na třetím největším dvorci v areálu Flushing Meadows. Na Grandstandu přijde její duel s Anastasií Pavljučenkovou z Ruska na řadu na závěr programu po třech zápasech ve čtyřhře a ne dřív než ve 23:00 SELČ.

Světová čtyřka a finalistka US Open z roku 2016 s patnáctou hráčkou světa vyhrála šest z osmi vzájemných zápasů, ale prohrála poslední dva. Vloni na Australian Open a letos v Madridu.

Pondělní program US Open

(začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: A. Zverev (4-Něm.) - Sinner (13-It.), Rogersová (USA) - Raducanuová (Brit.), Djokovič (1-Srb.) - Brooksby (USA), Sakkariová (17-Řec.) - Andreescuová (6-Kan.).

Kurt Louise Armstronga: Bencicová (11-Švýc.) - Šwiateková (7-Pol.), Opelka (22-USA) - Harris (JAR), Otte (Něm.) - Berrettini (6-Něm.).

Grandstand - 4. zápas: Karolína Plíšková (4-ČR) - Pavljučenkovová (14-Rus.).