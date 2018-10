Moskva - Karolína Plíšková má přes brzké vyřazení v Moskvě jistý start na Turnaji mistryň. Její konkurentka v boji o poslední postupové místo Kiki Bertensová z Nizozemska totiž svůj úvodní duel na turnaji v ruské metropoli rovněž nezvládla. V Singapuru se tak představí rekordní počet sedmi českých tenistek.

"Těší mě, že budu potřetí na Turnaji mistryň. Na starty v Singapuru z roku 2016 a 2017 mám krásné vzpomínky, už se nemůžu dočkat, až znovu uzavřu sezonu zápasy s dalšími elitními hráčkami roku 2018," uvedla Plíšková v oficiálním prohlášení WTA. Při svém debutu před dvěma lety skončila ve skupině, vloni postoupila do semifinále.

Plíšková neměla postup na závěrečný turnaj sezony ve svých rukách poté, co v Moskvě ve druhém kole nečekaně podlehla domácí Věře Zvonarevové 1:6, 2:6. Šanci tím dala Bertensové, která ji mohla v žebříčku pro Singapur předstihnout, pokud by postoupila do semifinále.

Čtvrtá nasazená Bertensová však ve vyrovnaném duelu s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou neuspěla a prohrála 3:6, 6:4, 3:6. Její šanci na účast v Singapuru může oživit případné odhlášení zraněné světové jedničky Simony Halepové.

Po cestě z Číny evidentně unavená Plíšková prohrála s finalistkou moskevského turnaje z roku 2008 první set za 21 minut a neudržela si ani jednou podání. Ve druhém získala s hráčkou z kvalifikace dvě hry, ale jinak na výtečně hrající a skoro nechybující někdejší světovou dvojku Zvonarevovou nenašla protizbraň.

"Bohužel se mi ten zápas nepovedl a Věra hrála doma opravdu dobře. Postup do Singapuru teď nemám ve svých rukou," uvedla Plíšková na svém webu po nevydařeném duelu se Zvonarevovou. Její prohra navíc zajistila účast na Turnaji mistryň Ukrajince Elině Svitolinové.

Po vyřazení Bertensové a postupu Plíšková na sociálních sítích napsala: "Letíme do Singapuru. Potřebovala jsem na to letos hodně energie, ale vyplatilo se."

Stále je možné, že na vrcholu sezony bude chybět světová jednička Halepová. Rumunka má vyhřezlou ploténku a lékaři ji varovali, že si dalším hraním může způsobit dlouhodobé problémy. Start v Moskvě chtěla zvládnout jako test. "Pokud tu ale nebudu schopná hrát, velice pochybuji, že budu moci hrát v Singapuru, protože je to hodně brzy," řekla v pondělí ještě před odhlášením z moskevského turnaje.

Plíšková doplní mezi nejlepší osmičkou sezony Petru Kvitovou, která už do Singapuru odletěla. Plíšková ji nyní bude přímo z Moskvy následovat. Ve čtyřhře se na vrchol sezony kvalifikovalo pět českých hráček - dvojice Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Andrea Sestini Hlaváčková, Barbora Strýcová a také Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou. Turnaj mistryň začne v neděli.

Lukáš Rosol vypadl v mužské části turnaje při svém druhém letošním startu na okruhu ATP ve druhém kole. Třiatřicetiletý daviscupový reprezentant, jenž letos startoval hlavně na nižších challengerech, prohrál s třetím nasazeným Rusem Karenem Chačanovem 4:6, 5:7.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Moskvě

(tvrdý povrch, dotace muži 936.435 dolarů / ženy 932.866 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Herbert (Fr.) - Bublik (Kaz.) 6:3, 6:4, Berankis (Lit.) - Bedene (Slovin.) 3:6, 7:6 (7:3), 7:5 (7:5), Chačanov (3-Rus.) - Rosol (ČR) 6:4, 7:5, Gerasimov (Běl.) - Paire (Fr.) 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Zvonarevová (Rus.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 6:1, 6:2, Džabúrová (Tun.) - Stephensová (3-USA) 6:3, 6:2, Kontaveitová (8-Est.) - Mladenovicová (Fr.) 6:2, 7:6 (7:3), Sevastovová (5-Lot.) - Putincevová (Kaz.) 7:5, 4:6, 6:4, Pavljučenkovová (Rus.) - Grammatikopuluová (Řec.) 7:5, 6:0, Sasnovičová (Běl.) - Bertensová (4-Niz.) 6:3, 4:6, 6:3.