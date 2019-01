Brisbane - Tenistka Karolína Plíšková už nevěřila, že finále v Brisbane zvládne. Díky víře trenérky Rennae Stubbsové ale souboj s Lesjou Curenkovou otočila a poprvé slavila druhý triumf na jednom z turnajů WTA.

Bývalá světová jednička Plíšková už v duelu o titul prohrávala 4:6 a 3:5 a působila odevzdaně. V prvním setu dokonce řekla, že se cítí vyloženě špatně. O pauze na lavičce ale opakovaně od australské trenérky slyšela povzbudivá slova. "Pořád věřila, že můžu vyhrát," poděkovala Plíšková na tiskové konferenci Stubbsové za pomoc.

"Myslela jsem si, že už nemám šanci. Samozřejmě jsem to zkoušela, ale hrála jsem daleko za svými možnostmi. Ona říkala, že mi naprosto věří, což mi dodalo sebevědomí a víru, že to můžu zvládnout," řekla po výhře 4:6, 7:5 a 6:2.

Šestadvacetiletá Plíšková se dva sety v utkání trápila. Dlouho měla úspěšnost prvního servisu sotva přes 50 procent a chybovala, zatímco soupeřka trefovala lajny. "Začínala jsem být naštvaná, frustrovaná. Rozbila jsem raketu. Zkoušela jsem všechno možné, ale když to vypadalo nadějně, tak se to po...," řekla jadrně.

Měla pocit, že je všechno proti ní. Špatně už spala a cítila se unaveně. "Rozehrávka nebyla nic moc. Chybovala jsem, neměla rytmus," prozradila. Pozitivní nota Stubbsové, kterou si už mnohokrát pochvalovala, ale zafungovala. "Ještě není konec a ty to víš. Nestarej se o skóre. Chci vidět, že hraješ, jak máš," říkala Australanka.

"Ne že bych to bez ní nezvládla, ale bylo to jednodušší. Pomohla mi se namotivovat a jít víc do toho. Nakonec jsem využila svoje šance," řekla Plíšková.

Zápas zlomila ve druhém setu brejkem na 5:5 v gamu, v kterém Ukrajinka podávala na vítězství. "Zahrála jsem solidně, Ono je těžké turnaj doservírovat a zvlášť, když ještě žádný nevyhrála," zopakovala Plíšková víceméně slova Stubbsové.

Finálový zápas Plíšková označila za důležitý v tom, že nehrála nejlépe, přesto dokázala na konci slavit výhru. "Když dokážete nepříznivý vývoj otočit, dodá vám do sebejistotu, že to jde, i když hrajete příšerně. Přesně to se může stát na grandslamu, protože se hraje dva týdny a je dobré vědět, že i tak to jde zvládnout."

Z 12 titulů dokázala zatím jen v Brisbane uspět dvakrát, poprvé vyhrála předloni. "Většinou jsem volila jiné turnaje, ale nakonec se mi to povedlo," řekla. Dva tituly tam získaly i Běloruska Viktoria Azarenková a Serena Williamsová z USA.

Z Brisbane by se měla rychle přesunout do Sydney, kde je v prvním kole nalosovaná rovněž proti Curenkové, ale nejspíš se z generálky na Australian Open odhlásí. "Ještě jsem se nerozhodla, ale spíš ne než jo," řekla Plíšková.

