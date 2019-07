Plíšková třísetové zápasy umí, teď si dá den volna

Londýn - Skvělý první servis a víra, že třísetové zápasy zvládá, dovedly ve formě hrající Karolínu Plíškovou do osmifinále Wimbledonu. Třetí nasazená hráčka dnes v All England Clubu nasázela čtrnáct es a vyřadila nevyzpytatelnou Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Po postupu plánovala v sobotu nákupy místo tenisu.

Plíšková dohromady s titulem v Eastbourne protáhla svoji vítěznou šňůru na trávě už na osm zápasů. "Ale prohrála jsem set, takže jsem hodně zklamaná," vtipkovala tenistka, která ztratila sadu po patnácti vyhraných. "Druhý set nebyl nejlepší, ale jinak jsem to zvládla, byla jsem dobrá na servisu a moje hra se zvedá."

Sie Šu-wej porazila 6:3, 2:6, 6:4 a vyhrála patnáctý třísetový zápas sezony. "Tříseťáky umím, nemusím se jich bát. A třetí set byl ode mne nejlepší," řekla Plíšková. Byla i ráda, že po sérii dvousetových výher zvládla vyrovnanější duel. "Čekala jsem, že přijde, a co se týče sebevědomí, může mi takový zápas prospět," uvedla.

Jak bývá zvykem, základem bylo podání. Do hry trefila 74 procent prvních servisů. "Dostávala jsem ji podáním pod tlak. Trefovala jsem rohy. Ona má šikovné ruce, hodně toho vrátí, ale na servisu jsem se cítila jasně lepší," řekla Plíšková.

Na dvorci číslo jedna ji v jejím boxu soustředěně sledovala trenérka Conchita Martínezová. Manžel a manažer Michal Hrdlička tradičně hlasitě oslavoval vítězné míče i postup. "Občas něco odseknu nebo na něj mávnu, ale dost často mi to pomůže. On takové vypjaté zápasy prožívá hodně. Kdybych chtěla, aby byl trochu víc potichu, tak mu to řeknu a on bude. Ale Michal mi pomáhá hodně," řekla tenistka.

Letos má poprvé sebou na grandslamu Mariána Jelínka. Mentální kouč s ní byl už v Eastbourne. "A rozhodli jsme se, že se přesune taky sem. Řekla jsem si, proč nezkusit jeden grandslam s ním. Jezdí tak na dva tři turnaje za rok."

Plíšková hraje třetí týden v kuse. Na trávě začala v Birminghamu, pak byla v Eastbourne a nyní má za sebou první týden Wimbledonu. Další zápas ji čeká až v pondělí, proto dva dny volna uvítala. "Obyčejně to nemám moc ráda, ale teď se hodí. Sice se necítím rozbitá, že bych potřebovala pauzu, ale pro hlavu bude dobré nejít v sobotu na tenis. Pauza může být jen pomoc," doufala Plíšková.

Plánovala, že asi vyrazí do města něco si koupit. "Určitě nebudu ale zahálet celý den, udělám fitko nebo regeneraci. Nechci nic podcenit," upozornila, že si nehodlá lenošením zkazit nejlepší tenisové období v kariéře. "Cítím, že se posouvám, že výsledky nejsou náhodné, a věřím, že jdu výhrám naproti. Dělám pokroky a ještě nejsem u svého stropu."

O premiérovou účast v All England Clubu ve čtvrtfinále bude hrát s krajankou Karolínou Muchovou, kterou letos porazila v prvním kole Australian Open. "Zápas je za dlouho, nechci se unavovat tím, že už na něj budu myslet," řekla a těšila se, že si po Sie Šu-wej a její atypické hře zahraje normální tenis. "Nic horšího už mě potkat nemůže."