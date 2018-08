New York - Trojice českých tenistek Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a překvapení Karolína Muchová budou hrát v pátečním programu US Open o postup do osmifinále. Osmá nasazená Plíšková a turnajová třiadvacítka si zahrají na stadionu Louise Armstronga, Muchová bude hrát na Grandstandu.

Strýcová program na kurtu Louise Armstronga zahájí a v případě výhry nad patnáctou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie, s kterou se ještě nestřetla, se na US Open poprvé podívá do 4. kola. Předloňská finalistka turnaje Plíšková bude v utkání s domácí Sofií Keninovou favoritkou a jejich zápas program dne uzavře.

Kvalifikantka Muchová, která se postarala ve druhém kole o senzaci vyřazením bývalé světové jedničky Garbiňe Muguruzaové ze Španělska, bude hrát s osmnáctou nasazenou Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

Páteční program (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Stephensová (3-USA) - Azarenková (Běl.), Nadal (1-Šp.) - Chačanov (27-Rus.), 01:00 S. Williamsová (17-USA) - V. Williamsová (16-USA), Del Potro (3-Arg.) - Verdasco (31-Šp.).

Kurt Louise Armstronga: Strýcová (23-ČR) - Mertensová (15-Belg.), Wang Čchiang (Čína) - Svitolinová (7-Ukr.), Shapovalov (28-Kan.) - Anderson (5-JAR), Raonic (25-Kan.) - Wawrinka (Švýc.), Karolína Plíšková (8-ČR) - Keninová (USA).

Grandstand: Makarovová (Rus.) - Sevastovová (19-Lot.), Thiem (9-Rak.) - Fritz (USA), Isner (11-USA) - Lajovič (Srb.), Muchová (ČR) - Bartyová (18-Austr.).