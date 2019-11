Plíšková skončila v semifinále, Strýcová je ve finále čtyřhry

Šen-čen/Paříž - Tenistka Karolína Plíšková skončila na Turnaji mistryň i potřetí v semifinále. Česká jednička v Šen-čenu nestačila na Ashleigh Bartyovou z Austrálie a světové jedničce podlehla 6:4, 2:6 a 3:6. Plíšková poprvé v kariéře ukončí sezonu na druhém místě žebříčku. Barbora Strýcová postoupila se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu do finále čtyřhry a poprvé ukončí sezonu na pozici světové deblové jedničky.

Bartyová se v nedělním finále střetne s o trofej Billie Jean Kingové s obhájkyní titulu Elinou Svitolinovou. Ukrajinka v turnaji ještě neprohrála zápas a v prvním semifinále jí vzdala Belinda Bencicová za stavu 5:7, 6:3 a 4:1.

Plíškové se nedařilo v utkání s Bartyovou při brejkbolech a využila jen jeden z 12, které měla. "Ona výborně servírovala, strašně chytře, variovala to. Někdy jsem ani tyhle šance neměla ve svých rukou. Ale mít set a brejk by byla velká pomoc," uvedla Plíšková po utkání pro iDNES.cz a Radiožurnál. "Svědomí mám čisté, po tomhle zápase i celkově po tomhle turnaji. Udělala jsem všechno, co šlo. Bohužel to nestačilo," dodala.

Na osmý pokus uspěla v páté hře první sady, kdy šla po forhendu Bartyové do sítě do vedení 3:2. V prvním setu dobře podávala, odvrátila oba soupeřčiny brejkboly a úvodní dějství díky lepší hře získala.

Zlomový byl třetí game druhé sady. Plíšková vedla při servisu Bartyové 40:0, ale nevyužila ani čtvrtý brejkbol, při kterém Bartyová vytáhla lob na lajnu. "Když tak trochu přežila svoji smrt, tak se dostala do rytmu a skoro nekazila. Dobře mi to četla. Bylo to těžké," řekla. Vzápětí Češka po dvojchybě přišla poprvé v utkání o podání a karta se otočila.

Australanka dál trápila vysokou Plíškovou nepříjemnými čopy, k tomu začala méně chybovat a začala diktovat hru. Česká hráčka měla problém ukončovat výměny, Bartyová vrátila i smeč, a Plíšková ještě jednou přišla na závěr druhého setu o servis.

Plíšková si od třetí hry druhého setu už nevypracovala žádný brejkbol a ve třetím setu přišla o servis na 2:4. Dvojchybou při tom nabídla Australance výhodu, kterou soupeřka proměnila úspěšným křížným úderem. Za stavu 3:5 Plíšková odvrátila dva mečboly, první vítězným returnem, ale při třetím trefila síť.

Druhým místem na konci roku, v kterém získala čtyři tituly, si vylepšila maximum. "Druhá jsem ještě nikdy neskončila, tím pádem nejlepší sezona," řekla. Ještě nevěděla, zda bude i příští rok pokračovat se španělskou trenérkou Conchitou Martínezovou. "S tou prací jsem spokojená, zároveň jsou určité věci, které chci zlepšit. Musím se nad tím zamyslet," uvedla.

O účast ve finále Masters Plíšková neúspěšně bojovala v minulých dvou letech v Singapuru. Předloni skončila na raketě pozdější šampionky Caroline Wozniacké z Dánska a loni prohrála s Američankou Sloane Stephensovou.

Poslední českou vítězkou Masters je Petra Kvitová, která vyhrála v roce 2011. Dvouhru na Turnaji mistryň ovládly také Jana Novotná v roce 1997 a rekordně osmkrát Martina Navrátilová, ale ta už jako americká občanka.

Švýcarka Bencicová, která na závěrečné akci roku pro osmičku nejlepších tenistek debutovala, si vyžádala pauzu na ošetření už v závěru prvního setu a po ní úvodní sadu dovedla při podání soupeřky k vítězství. Ve druhé ale hned v úvodu přišla o servis a rozjetou Svitolinovou už nezastavila.

Pětadvacetiletá Svitolinová prodloužila vítěznou sérii na Turnaji mistryň na deset zápasů. Obhájit titul může jako první tenistka po Sereně Williamsové, která vrcholu sezony kralovala dokonce třikrát za sebou v letech 2012 až 2014.

Druhé nasazené Strýcová a Sie Šu-wej zdolaly v semifinále v Šen-čenu Němku Annu-Lenu Grönefeldovou s Nizozemkou Demi Schuursovou jasně 6:1 a 6:2.

V nedělním finále se letošní wimbledonské vítězky Strýcová a Sie Šu-wej utkají s obhájkyněmi titulu Maďarkou Tímeou Babosovou a Francouzkou Kristinou Mladenovicovou.

Český tenis má ve finále čtyřhry na Masters zastoupení počtvrté za sebou. Loni hrály o titul Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, předloni se z trofeje Martiny Navrátilové radovala Andrea Sestini Hlaváčková s Babosovou. V roce 2016 si o titul zahrála Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Strýcová a Sie Šu-wej měly utkání od první výměny pod kontrolou. Dobře returnovaly, Strýcová vládla na síti a její spoluhráčka ničila soupeřky přesnými prohozy. První set ukončila třiatřicetiletá Strýcová, pro kterou může být Turnaj mistryň posledním turnajem kariéry, nekompromisní smečí. Ve druhé sadě nepřipustily obrat a Sie Šu-wej odstartovala po 55 minutách hry jejich radost vítězným lobem.

Stejně jako Plíškovou ve dvouhře i Strýcovou v hledišti hlasitě povzbuzovali čeští fanoušci. "Jsou neuvěřitelní. Měla jsem dojem, že hrajeme Fed Cup. Moc nám pomohli. Díky moc!" řekla Strýcová v rozhovoru na kurtu.

Postupem do finále má Strýcová jistotu, že už se před ni žádná tenistka v žebříčku čtyřhry nedostane. Podruhé za sebou tak bude na konci roku v čele deblu české jméno. Loni to dokázaly společně Krejčíková a Siniaková. Před nimi vládly deblu legendární Navrátilová, Helena Suková či Jana Novotná.

Maďarsko-francouzský pár Babosová, Mladenovicová v prvním semifinále zdolal Australanku Samanthu Stosurovou a domácí Čang Šuaj 1:6, 6:4 a 10:8. Babosová může vyhrát čtyřhru na Turnaji mistryň potřetí za sebou, což naposledy dokázala Lindsay Davenportová. Američanka v letech 1996-98 uspěla s třemi různými spoluhráčkami, v roce 1997 vyhrála s Novotnou.

Djokovič je v Paříži po roce opět ve finále

První tenista světového žebříčku Novak Djokovič si v Paříži po roce opět zahraje o titul. Čtyřnásobný vítěz turnaje si v dnešním semifinále poradil 7:6 a 6:4 s Bulharem Grigorem Dimitrovem a jeho soupeřem bude Denis Shapovalov z Kanady. Světová dvojka Rafael Nadal ze Španělska ke druhému semifinále nenastoupil kvůli zranění.

"Při jednom z posledních podání při rozcvičce jsem ucítil bolest v podbřišku. Hned jsem šel za lékařem, který mi řekl, že budeme muset počkat. S druhou prohlídkou jsme čekali hodinu a půl a něco tam bylo, nejspíš malá trhlina," citovala Nadala agentura Reuters.

Djokovič potvrdil, že proti Dimitrovovi se mu daří. Vyhrál nad ním posedmé za sebou a celkově si vylepšil bilanci na 8:1. Dvaatřicetiletý Srb, který před rokem ve finále prohrál s Rusem Karenem Chačanovem, si zahraje o pátý titul z Paříže. Šestnáctinásobný grandslamový šampion naposledy v hale v Bercy triumfoval před čtyřmi lety.

Nadal, který dosud na turnaji neztratil ani set, promarnil šanci získat v Paříži první titul a zahrát si tam první finále od roku 2007. Bez ohledu na odstoupení se držitel 19 grandslamových titulů stane v pondělí světovou jedničkou, v ohrožení by však mohla být jeho účast na Turnaji mistrů.

Poslední turnaj sezony v Londýně odstartuje příští neděli. "Moje odpověď nepřekvapí, teď prostě ještě nevím. Jen můžu slíbit, že udělám všechno, co je v mých silách, abych se dal dohromady," prohlásil třiatřicetiletý Nadal.

Dvacetiletý Shapovalov si zahraje druhé finále v kariéře. Poprvé si o titul zahrál v říjnu ve Stockholmu a hned slavil vítězství.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mistryň v Šen-čenu

(tvrdý povrch, dotace 14 milionů dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Bartyová (1-Austr.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 4:6, 6:2, 6:3, Svitolinová (8-Ukr.) - Bencicová (7-Švýc.) 5:7, 6:3, 4:1 skreč.

Čtyřhra - semifinále:

Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Grönefeldová, Schuursová (8-Něm./Niz.) 6:1, 6:2, Babosová, Mladenovicová (3-Maď./Fr.) - Stosurová, Čang Šuaj (7-Austr./Čína) 1:6, 6:4, 10:8.

Nedělní program:

9:30 finále čtyřhry Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Babosová, Mladenovicová (3-Maď./Fr.), 12:30 finále dvouhry Bartyová (1-Austr.) - Svitolinová (8-Ukr.).

Turnaj mužů v Paříži

(tvrdý povrch, dotace 5,791.280 eur):

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (1-Srb.) - Dimitrov (Bulh.) 7:6 (7:5), 6:4, Shapovalov (Kan.) - Nadal (2-Šp.) bez boje.