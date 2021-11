Plíšková si semifinále Turnaje mistryň nezahraje, postoupila Muguruzaová

Guadalajara (Mexiko) - Semifinále letošního Turnaje mistryň ve dvouhře se odehraje bez českých tenistek. Karolínu Plíškovou o postup v mexické Guadalajaře připravila Španělka Garbiňe Muguruzaová díky výhře nad Estonkou Anett Kontaveitovou 6:4, 6:4.

Plíšková měla naději na účast v semifinále po obratu v duelu s krajankou Barborou Krejčíkovou a výhře 0:6, 6:4 a 6:4, ale k tomu potřebovala jakékoli vítězství už jisté postupující Kontaveitové, což se nestalo. Na kontě sice Plíšková měla stejně jako Muguruzaová dvě výhry a prohru, ale Španělka prošla dál díky lepšímu poměru setů. Krejčíková skončila s třemi prohrami ve skupině poslední.

"Mám čisté svědomí, že jsem pro postup udělala všechno. Vím, že kolikrát stačilo jedno vítězství, takže když nestačí dvě, tak bohužel, silná skupina. I takové jsou osudy," řekla Plíšková, která hrála Turnaj mistryň popáté v kariéře a do semifinále se dostala třikrát.

Zápas Kontaveitové sledovala Plíšková stejně jako většinu duelů v turnaji. "Prožívat to nebudu, protože jednak to nemůžu ovlivnit, jednak jsem přežila horší věci než nepostoupit ze skupiny," řekla Plíšková po zápase s Krejčíkovou. "Samozřejmě bych si moc přála, aby to dopadlo, protože si myslím, že si postup zasloužím už jen za to, jak jsem otočila zápas (s Krejčíkovou). A kdyby postoupila Muguruzaová, kterou jsem porazila, tak by mě to štvalo, ale jsem připravená na všechno."

České tenistky hrály na vrcholu sezony podesáté za sebou, ale na titul ve dvouhře čekají o triumfu Petry Kvitové v roce 2011. Finále si naposledy zahrála Kvitová v roce 2015.

Muguruzaová je v semifinále poprvé od svého debutu na Turnaji mistryň z před šesti let a hrát o finále bude s krajankou Paulou Badosaovou. Soupeřka Kontaveitové vzejde ze závěrečného utkání druhé skupiny mezi Běloruskou Arynou Sabalenkovou a Marií Sakkariovou z Řecka.

Tenisový Turnaj mistryň v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů):

Dvouhra:

Skupina Teotihuacán:

Muguruzaová (6-Šp.) - Kontaveitová (8-Est.) 6:4, 6:4.

Konečná tabulka:

1. Kontaveitová 3 2 1 4:2 2. Muguruzaová 3 2 1 5:3 3. Plíšková 3 2 1 4:4 4. Krejčíková 3 0 3 2:6

Čtyřhra:

Skupina Tenochtitlán:

Stosurová, Čang Šuaj (5-Austr./Čína) - Aojamaová, Šibaharaová (2-Jap.) 4:6, 6:3,10:7, Melicharová, Schuursová (4-USA/Niz.) - Klepačová, Juraková (6-Slovin./Chorv.) 6:4, 3:6, 10:2.

Konečná tabulka:

1. Aojamaová, Šibaharaová 3 2 1 5:2 2. Melicharová, Schuursová 3 2 1 4:3 2. Stosurová, Čang Šuaj 3 1 2 3:5 4. Juraková, Klepačová 3 1 2 3:5