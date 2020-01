Plíšková si cenila první obhajoby titulu a bojovnosti

Brisbane (Austrálie) - Třetí titul v Brisbane měl pro tenistku Karolínu Plíškovou speciální nádech. Získala sice už šestnáctý triumf na okruhu WTA, ale poprvé trofej obhájila. Letošní cesty za výhrou si vážila i díky bojovnosti.

Sedmadvacetiletá Plíšková vyhrává minimálně jeden titul v sezoně od roku 2013, loni získala rekordní čtyři, ale nyní poprvé turnajové vítězství obhájila. "To je pro mě speciálnější než samotný titul. Obhájit je vždy těžší. Trvalo mi několik let, než jsem to dokázala a musím říct, že jsem potěšená," řekla světová dvojka na tiskové konferenci.

Tři ze čtyř zápasů v Brisbane vyhrála až ve třech setech. V semifinále proti Japonce Naomi Ósakaové odvrátila i mečbol. Ve finále s Američankou Madison Keysovou ztratila druhý set, ale uspěla 6:4, 4:6 a 7:5.

"Tentokrát jsem turnaj neodehrála perfektně, loni jsem možná tu a tam hrála trochu lépe, ale bojovala jsem a nějak vždy našla cestu k výhře. To je důležité a toho si cením. Porazila jsem dobré hráčky, neměla jsem vyloženě lehký zápas," řekla.

V Brisbane se stala nejúspěšnější hráčkou turnaje. Titul slavila letos, loni a v roce 2017 a na kontě má sedmnáct vyhraných zápasů. Důvodem je, že se v Areně Pata Raftera cítí jako v hale. "A v hale se mi hraje dobře, protože nefouká, nesvítí sluníčko do očí a můžu se pořádně opřít do úderů. Hrát naplno," uvedla Plíšková.

Nově ji vede Venezuelan Daniel Vallverdu, který zároveň dál částečně pomáhá Švýcarovi Stanu Wawrinkovi. Kdyby hráli na nadcházejícím Australian Open zároveň, tak má Plíšková jasno v tom, který zápas bude Vallverdu sledovat. "Bude se mnou."

Spolu s Vallverduem do svého trenérského týmu angažovala i Olgu Savčukovou. Ukrajinka chodila v Brisbane během zápasů na porady s hráčkou na kurt. "Zná mě zatím lépe než Dani," řekla Plíšková. Spolupráci s oběma si pochvaluje. "Dobře spolu komunikují a jsem s prací spokojená. Uvidíme, jak to půjde dál."

Zisk grandslamového titulu je pro ni hlavním cílem nadcházejících let. Z Brisbane přijede do Melbourne jako loni s extra sebevědomím. "Je to povzbuzení a ukáže to, na jaké úrovni na začátku roku jste. Ale na grandslamu se nepočítá," podotkla loňská semifinalistka Australian Open. "Tam nikoho nezajímá, že jsem vyhrála před dvěma týdny turnaj. Začíná se od nuly, ale všechno je možné."