Plíšková si cení postupu do grandslamového finále více než před pěti lety

Londýn - Tenistka Karolína Plíšková cítila, že nad ní už mnozí zlomili hůl, že v kariéře už nic velkého nedokáže. Měla ale podporu od svých nejbližších, sama věřila, že neřekla poslední slovo a postupem do finále Wimbledonu si dokázala, že se vyplatilo čekat.

Když v roce 2016 hrála finále US Open, mluvilo se o tom, že brzy nějaký grandslam vyhraje. Čas ale běžel a Plíškové se na velkých turnajích nedařilo dostat do finále. Letos navíc nehrála oslnivě ani na menších turnajích a před Wimbledonem by na ni málokdo vsadil.

"Spousta lidí mě odepsala. Už nebylo moc lidí, kteří by mi věřili. Určitě nějací jo, moje rodina, známí, kamarádi, Sascha (kouč Bajin) a můj tým, ale jinak moc ne. Tak nějak si říkali: Jo, tak to už je konec. Já jsem si nikdy nemyslela, ani na vteřinu mě to nenapadlo, že je konec," řekla Plíšková na on-line tiskové konferenci po semifinálové výhře nad Arynou Sabalenkovou.

Přiznala, že občas měla obavy. "Když se nedaří, ale to má asi každý," uvedla devětadvacetiletá bývalá světová jednička. Ve Wimbledonu ale všechny pochybnosti zahnala. "Dokázala jsem si, že to ještě není konec. Pořád mám co nabídnout a můžu zahrát dobře. Tím, že jsem vydržela, i když na finále jsem čekala dlouho, tak se to vyplatilo. Jsem ráda, že se mi to podařilo."

Poprvé hrála grandslamové finále před pěti lety v New Yorku. Tenkrát cestou vyřadila i Serenu Williamsovou z USA a byla překvapením turnaje. "Byla jsem free. Nikdo nic nečekal a co jsem přeskočila třetí kolo, tak jsem nebyla favoritkou ani v jednom zápase," vzpomínala.

Současného postupu do boje o titul na londýnské trávě si váží víc. "Je totálně jiná situace, Teď musím pořád něco dokazovat a nejen sama sobě. Prostě pořád chci zahrát dobře na grandslamu. Asi o to je to cennější teď, ještě po tom, co rok nebyl nejlepší."

Do finále se dostala pod vedením kouč Saschi Bajina, který dovedl ke dvěma grandslamovým vavřínům Japonku Naomi Ósakaovou. Plíšková u svého kouče opakovaně vyzdvihuje jeho pozitivní přístup. "Když se na něj podívám do boxu, cítím z něj klid a jistotu. Myslím, že na mě byl pyšný," uvedla. Od Bajina po utkání slyšela: "Vidíš, říkal jsem ti, že budeš hrát finále!"

V semifinále se Sabalenkovou předvedla velkou odolnost. V prvním setu měla neustále navrch, ale nevyužila ani jeden brejkbol. "Věděla jsem, že zápas bude ohromně těsný, že se objeví jen málo šancí na brejk. Ona podávala fantasticky na brejkboly. Jsem opravdu hrdá na svůj výkon a na to, jak jsem zvládla druhý a třetí set. A jak jsem zápas dopodávala," řekla Plíšková.

Vypjatý zápas si relativně stihla i užít. Přispěla k tomu vysoká úroveň tenisu obou hráček a především zaplněné tribuny. "Atmosféra byla super. Byly momenty, kdy jsem si říkala, to je pecka hrát na centru s tolika lidmi. Doufám, že se tohle povede i v sobotu," řekla k finále, v kterém se střetne se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie.