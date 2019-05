Plíšková se zatím v Paříži neunavila, den volna by nepotřebovala

Paříž - Největší česká naděje na Roland Garros Karolína Plíšková se v prvních dvou zápasech příliš neunavila a připadá jí, že má možná až zbytečně moc volna. Světová dvojka poslala domů Američanku Madison Brengleovou a Slovenku Kristínu Kučovou, přičemž dohromady strávila na kurtu přibližně dvě hodiny. Ve třetím kole proti Chorvatce Petře Martičové ale očekává větší bitvu.

Plíšková do French Open vstoupila už v neděli, takže mezi prvním a druhým kolem měla dva dny volna. Využila toho k tréninku i nákupům. "Ty dva dny byly dlouhé, musela jsem jít oba dny trénovat. Dala jsem si lehké fitko, tím jsem zabila půl dne. Pak jsme byli ve městě. Klasicky sleduji všechen možný tenis," vyprávěla novinářům.

V grandslamovém rytmu ji ve čtvrtek čeká znovu volno. "Klidně bych tam šla zítra znovu. Radši bych hrála, zvlášť když jsou zápasy zatím takové," řekla vítězka nedávného turnaje v Římě, kterou ani jedna ze soupeřek v Paříži příliš neprověřila. "Soupeřky nebyly takové, aby mě úplně otestovaly, level od nich nebyl tak dobrý. Ale se sebou jsem byla docela spokojená. Ty dva zápasy jsem hrála dobře," komentovala Plíšková zatím hladký průběh turnaje.

Nasazená jednatřicítka Martičová zřejmě bude o dost silnější, domácí Kristinu Mladenovicovou dnes smetla 6:2 a 6:1. "To jsem nečekala. Čekala jsem větší boj. Já Martičovou porazila v Miami, ale to je jiné na betonu, tam její hra moc nepíše podle mě. Teď bude určitě nebezpečnější," řekla na adresu osmadvacetileté Chorvatky.

Další den volna využije k tomu, aby se na ni pečlivě připravila. "Bude úplně jiná než tyhle dvě. To byly spíš obranářky, teď se budu muset připravit na lepší servis, víc kraťasů, čopů," plánovala.

Pochvalovala si, jak jí na novém dvorci Simonne Mathieuové dnes fungovalo podání. "Servis mi psal, hlavně oproti prvnímu kolu, kde mi tolik nešel. Ona stála daleko, takže jsem měla pocit, že mám docela otevřené rohy. Podání bylo dneska v pořádku," řekla.

Třetí největší kurt v areálu jí přišel rychlejší než centrální dvorec Philippa Chatriera a kurt Suzanne Lenglenové. "Nevím, čím to je, jestli je tam třeba míň antuky nebo bylo trochu tepleji než v neděli," přemítala Plíšková.

V příštích dnech by se mělo v Paříži oteplovat a o víkendu by se teploty mohly vyšplhat až ke 30 stupňům, což jsou podmínky, při kterých míče létají rychleji než v chladnu a vlhku. "V takovém počasí se mi hraje vždycky líp. Zataženo nebo déšť, to teda zvlášť na antuce nemusím. Doufám, že předpověď vyjde. Už dneska bylo docela příjemně," těšila se Plíšková.