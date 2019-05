Plíšková se za hlavní favoritku Roland Garros nepovažuje

Praha - S vědomím, že prožívá nejlepší sezonu a povzbuzena největším antukovým titulem v kariéře, odletí tenistka Karolína Plíšková na grandslamové Roland Garros. Po nečekaném triumfu v Římě ale odmítá automatickou nálepku největší kandidátky na pohár Suzanne Lenglenové.

"Nechci a ani to tak neberu. Neberu to, že bych měla být hlavní favoritkou Paříže, ale šance samozřejmě je. Vím, že mám na antuce rezervy, ale i vím, že na ní hrát můžu," řekla Plíšková novinářům v pražském areálu Vista resort, kde ukázala repliku římské trofeje a zakrojila se do dortu s třináctkou na počest třináctého vavřínu kariéry.

Do města nad Seinou vyrazí s předstihem ve středu. "Vždy se vyplatí, když jsem na turnaji tři čtyři dny dopředu," řekla. Ubytuje se po vzoru Wimbledonu v pronajatém domě. "Beru s sebou zájezd," uvedla Plíšková, kterou doprovodí manžel a manažer Michal Hrdlička, trenérka Conchita Martínezová, vyplétač (kuchař) Richard Šodek a fyzioterapeut Martín Salvador a na úvod dorazí i mentální kouč Marian Jelínek.

Vítězství v Římě je pro Plíškovou důležité i vzhledem k tomu, že měla od března zdravotní problémy. V krvi jí putoval vir, od kterého trpěly klouby. "Fyzicky se cítím dobře, už mě skoro nic nebolí, všechno odešlo," řekla lounská rodačka, která brala antibiotika a poté také kortikoidy. "Hlídám si teď, abych neonemocněla, protože tělo není stoprocentně odolné. Ale energii mám a je to docela dobré."

V Římě ještě hrála se zavázaným zápěstím, jinak ale bez omezení. "V zápasech mě nic nelimitovalo," uvedla. I herně má pocit, že tréninkový výpadek dohnala. "Povedlo se to a budu v Paříži doufat v dobrý výsledek," řekla Plíšková.

Opírá se o dobrou psychiku posílenou výtečným rokem. Začala titulem v Brisbane, došla do semifinále Australian Open, hrála o titul v Miami a nyní slavila v Římě. Souhlasí, že prožívá životní sezonu. "Výsledkově i pocitově asi jo. Jsem solidní od začátku. Jsem stabilní, není tam vyložený propadák a mám důvěru v sebe, v tenis i v tým, který jsem si postavila super komplikovaně, ale sedlo si to."

Hodně si pochvaluje spolupráci se španělskou trenérkou Martínezovou. Hned při prvním kontaktu loni na US Open si padly do noty na kurtu i mimo něj. "Už tam jsem byla nadšená. Má zkušenosti ze špičky, to předtím nikdo neměl. Zažívala věci jako teď já. Je pečlivá, pracovitá a všechno velmi prožívá," ocenila Plíšková.

V tréninku má díky vítězce Wimbledonu z roku 1994 Martínezové nahráno jako nikdy předtím. A na její hře je určitá změna znát. "Conchita tomu říká kontrolovaná agrese, připravit si výměnu a hrát do prázdného kurtu, nebo že soupeřka zkazí," řekla Plíšková s tím, že se nebojí ani výměny, i když vyložená antukářka z ní nikdy nebude, "Ale jsem trpělivější a pečlivější. Tak nějak jsem k tomu věkem dozrála."

Je světovou dvojkou, což je její nejlepší postavení od předloňského konce srpna, kdy byla v žebříčku první. Nyní by se teoreticky mohla na nejvyšší post vrátit, jelikož je na dohled Japonky Naomi Ósakaové a na Roland Garros obhajuje "jen" body za třetí kolo. "Jednička teďka není úplný cíl, ale bylo by hezký se tam usídlit a třeba i na déle, než jsem byla," řekla Plíšková.