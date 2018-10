Singapur - Soupeřkou Karolíny Plíškové v sobotním semifinále Turnaje mistryň bude Američanka Sloane Stephensová. Loňská vítězka US Open porazila v závěrečném utkání základní části německou tenistku Angelique Kerberovou 6:3, 6:3 a vyhrála v Singapuru bez porážky Červenou skupinu.

Plíšková skončila v Bílé skupině s bilancí dvou výher a jedné prohry na druhém místě. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Ukrajinka Elina Svitolinová a Kiki Bertensová z Nizozemska, která se mezi osm nejlepších hráček sezony dostala na poslední chvíli až po odhlášení světové jedničky Simony Halepové.

Šestadvacetiletá Plíšková se dosud utkala se Stephensovou, která je o rok mladší, třikrát. Letos na antuce v Madridu uspěla vcelku suverénně (6:2, 6:3) česká tenistka. V letech 2015 a 2012 se ve dvou setech radovala Američanka.

Dnes Stephensová porazila Kerberovou už popáté v řadě, navíc pokaždé ve dvou setech. "Až do konce jsem se snažila něco vymyslet, ale od prvního až do posledního míčku hrála fakt dobře. Mám pocit, že proti mě vždycky vytáhne ten nejlepší tenis," řekla Kerberová, jež byla v Singapuru nejvýše nasazená.

Bertensové dnes k postupu pomohly zdravotní problémy soupeřky. Nad Naomi Ósakaovou vyhrála první set 6:3, poté Japonka kvůli zraněnému stehennímu svalu zápas vzdala.

Šestadvacetiletá Bertensová korunovala postupem do semifinále životní rok, v němž získala tři tituly. Do Singapuru nicméně mohla jet až poté, co Halepová se zraněnými zády účast vzdala.

V slzách naopak skončil Turnaj mistryň pro další debutantku Ósakaovou. Senzační vítězka letošního US Open a třetí nasazená tenistka prohrála úvodní dva duely ve třech setech. Dnes měla ještě teoretickou šanci na semifinále, ale za stavu 3:5 se nechala ošetřit, a když set následně ztratila, musela kvůli zranění levé nohy vzdát.

Výsledky tenisového Turnaje mistryň v Singapuru

(tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Dvouhra - Červená skupina:

Stephensová (5-USA) - Kerberová (1-Něm.) 6:3, 6:3, Bertensová (8-Niz.) - Ósakaová (3-Jap.) 6:3 skreč.

Konečná tabulka:

1. Stephensová 3 3 0 6:2 3 2. Bertensová 3 2 1 5:3 2 3. Kerberová 3 1 2 3:5 1 4. Ósakaová 3 0 3 2:6 0

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Dabrowská, Sü I-fan (5-Kan./Čína) 6:0, 6:2, Bartyová, Vandewegheová (6-Austr./USA) - Mertensová, Schuursová (4-Belg./Niz.) 6:1, 6:4.