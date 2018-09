New York - Tenistka Karolína Plíšková se musí v dnešním čtvrtfinále US Open s Američankou Serenou Williamsovou soustředit na vlastní výkon a výborně podávat. Podle staronové trenérky české hráčky Australanky Rennae Stubbsové Plíšková v New Yorku ožila a věří ve výhru. Lucie Hradecká s Ruskou Makarovovou se neprobojovaly do semifinále čtyřhry na tenisovém US Open. Nasazeným dvojkám Tímee Babosové s Kristinou Mladenovicovou podlehly v rozpáleném New Yorku 6:7 a 2:6.

"Kája není před zápasem proti Sereně, nejskvělejší hráčce všech dob, pod tlakem," řekla českým médiím Stubbsová, která nahradila u Plíškové kouče Tomáše Krupu před turnajem v Cincinnati. "Musí jít na kurt s vědomím, že ji může porazit. Ví, že to může dokázat. Vždyť už ji tady porazila," řekla sedmačtyřicetiletá Australanka.

Plíšková přehrála Serenu Williamsovou na US Open v předloňském semifinále a od té doby se nestřetly. "Kája musí skvěle servírovat a soustředit se na sebe. Potřebuje zůstat na své straně dvorce. Serena je Serena a umí soupeřku zastrašit - jako tenistka i jako žena," upozornila bývalá světová deblová jednička Stubbsová.

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Williamsová je podle Australanky ohromující osobností. "Bude to neskutečně těžký mač. Zároveň ale platí, že vítězství v takových zápasech přináší největší radost," řekla Stubbsová.

Plíšková získala obnoveným spojením se Stubbsovou a navázáním spolupráce se Španělkou Conchitou Martínezovou, která Češce v New Yorku rovněž vypomáhá, větší chuť do tenisu. "Je vidět, že Kája v New Yorku ožila. Aby ne, když tu dosáhla svého největšího úspěchu," připomněla Stubbsová předloňské finále Plíškové na US Open.

Plíšková je jediná česká hráčka, která dokázala bývalou světovou jedničku Serenu Williamsovou porazit na grandslamu. Pokud vyhraje také tentokrát, utrží Williamsová poprvé od roku 2007 dvě porážky za sebou od tenistky z jedné země. Na turnaji v Cincinnati před US Open americkou hvězdu zdolala Petra Kvitová.

Hradecká s Makarovovou do semifinále US Open neprošly

Hradecká, jež do května půl roku nehrála kvůli operaci kolena, s Makarovovou přijely na US Open jako deblové šampionky turnaje v Cincinnati. "Škoda, že jsme prohrály, ale jinak jsme spolu odehrály neskutečnou sérii," konstatovala Hradecká.

V utkání s Maďarkou Babosovou s Francouzku Mladenovicovou šly v prvním setu dvakrát do brejku, vedly 3:1 a pak 4:3, ale nedokázaly náskok udržet. "Začaly jsme dobře, ale bohužel já dám dva debly, Káťa dá dva debly a nepodržíme to. Dostaly jsme je do zápasu, daly jsme jim šance a ony to využily," litovala Hradecká.

Ve druhém setu s Makarovovou srovnaly z 0:2 na 2:2, ale zbylé čtyři hry ztratily. "Ve druhém setu už to bylo těžké. Já měla několik nahraných míčů a nepovedlo se to zabít, byly skoro všude," uvedla třiatřicetiletá Hradecká.

Jedničky sezony Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou ve hře o trofej v New Yorku stále jsou, čtvrtfinále je čeká ve středu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sevastovová (19-Lot.) - Stephensová (3-USA) 6:2, 6:3.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) 7:6 (7:5), 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Brooksby (USA) - Forejtek (ČR) 6:1, 6:2, Cornut Chauvinc (Fr.) - Svrčina (ČR) 6:4, 7:5.