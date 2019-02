Praha - Tenistka Karolína Plíšková má za sebou nejlepší vstup do sezony v kariéře. Rok zahájila ziskem titulu v Brisbane a na grandslamovém Australian Open došla až do semifinále, v kterém podlehla pozdější vítězce Naomi Ósakaové. Nyní je připravena vést Češky v prvním kole Fed Cupu a má v plánu, že se na přelomu dubna a května po roční pauze vrátí na antuku ve Stromovce při Prague Open.

"Úspěchem je, jak jsem se cítila - možná nejlíp v životě," zhodnotila leden Plíšková na setkání s novináři. "Zápasy jsem měla pod kontrolou, a i když jsem prohrávala, nebylo to tak, že bych se na set ztratila a modlila se, aby soupeřka začala kazit."

Světová pětka vyhrála deset zápasů v řadě a až v jedenáctém ztratila ve třech setech semifinále s Japonkou Ósakovou. "Pokud turnaj neskončí titulem, tak je každý trošku zklamaný, protože chtěl víc. Nebyla jsem ale daleko od finále, proto to nebudu hodnotit negativně. Mám spoustu zápasů i proti těžkým soupeřkám a hodně z nich jsem otočila z nepříznivých stavů," řekla šestadvacetiletá Plíšková u příležitosti nové spolupráce se značkou investičních podílových fondů Czech Fund.

Od poloviny loňského roku vede hráčku z Loun Australanka Rennae Stubbsová. Na US Open se k ní přidala Španělka Conchita Martínezová a Plíšková pod dámským duem pookřála. "Cítím se s nimi dobře jako dlouho ne," zopakovala Plíšková a výsledky jí dávají za pravdu. Po US Open odehrála osm turnajů, na kterých získala dva tituly, jednou byla ve finále a na Turnaji mistryň a Australian Open v semifinále.

Pod vedením wimbledonské vítězky Martínezové makala v přípravě před sezonou a španělský dril si dost pochvaluje. "Cítím to fyzicky i herně. Mám nahraných spoustu úderů. Nepanikařím. Ale jde to ruku v ruce s tím, že jsem hrála od začátku roku hodně zápasů. S každým zápasem si člověk věří a uklidní se," řekla Plíšková.

Martínezová dává české tenistce za vzor Rafaela Nadala. Poukazuje na jeho zanícení ve hře a soustředěnost na každou výměnu, i když jasně vede. "Mám jinou povahu než Nadal, takže to je pro mě složitý," podotkla Plíšková. "Rafa umí dát všem třikrát 6:1 bez vypadnutí ze zápasu, což schopná nejsem a mám tam vlny. Určitě se to zlepšilo a je to cíl, abych na grandslamu ušetřila síly," řekla.

Projev Plíškové na kurtu byl aktivnější než dříve. Snažila se více diktovat tempo hry a hrát agresivněji, o čemž se už dříve mluvilo. Nyní se jí to pod Martínezovou a Stubbsovou daří. "Nemyslím, že mě někdo přesvědčil, spíš jsem na to přišla sama. Conchita mi ukázala cestu, v které se cítím dobře, a pokračuju v tom," řekla.

A Martínezová přijede za českou tenistkou na přípravu i do Ostravy, kde se bude chystat na Fed Cup. "Ne že bych bez ní nemohla být, ale tréninky vypadají jinak, než když to budu sama plácat. V tom dobrá nejsem," vysvětlila Plíšková a doufala, že udrží svoji bilanci v soutěži družstev. V její přítomnosti totiž výběr kapitána Petra Pály ještě neprohrál. "Všechno jednou skončí, soupeř je silný, ale šance tam je," řekla Plíšková.

Po Fed Cupu má v plánu tradiční turnajový program - Dauhá, Dubaj, Indian Wells, Miami. Na antuce pak zařadí rovněž J&T Banka Prague Open, který v roce 2015 vyhrála, ale loni nestartovala. "Letos mám Prahu v plánu určitě hrát. Pokud se nestane nic šíleného a budu zdravá, tak tady určitě nastoupím," ujistila.