Plíšková se chystá na americké betony, ale bojí se zrušení sezony

Prostějov - Tenistka Karolína Plíšková by chtěla směřovat přípravu na americké betony, ale obává se zrušení letošní mezinárodní sezony kvůli zhoršování situace kolem koronaviru. Do plánů jí zatím nezapadá nově ohlášený srpnový antukový turnaj v Praze.

Pražský podnik WTA byl původně naplánovaný na přelom dubna a května, ale kvůli koronaviru byl stejně jako další turnaje zrušen. V neděli Český tenisový svaz oznámil, že se na antukových kurtech Sparty uskuteční 10. až 15. srpna mimořádný turnaj Prague Open s dotací 225 tisíc dolarů. "Přiznám se, že mě informace o novém WTA turnaji v Praze poměrně zaskočila a je to pro mě velkým překvapením," uvedla pro ČTK Plíšková, která nyní v Prostějově vede jako kapitánka Černý tým při druhém dílu charitativní týmové soutěže Tipsport Elite Trophy.

Účast na domácím turnaji zatím neplánuje. "Ale musím se o tom ještě poradit se svým týmem, protože jsme chtěli směřovat přípravu na beton. Tím, že by se turnaj v Praze hrál na antuce, si nejsem jistá, zda-li by to pro mě bylo to správné řešení, ale uvidíme," řekla třetí hráčka světového žebříčku.

Dosud počítala se zahájením sezony v New Yorku, kde by měl 21. srpna začít přemístěný podnik Cincinnati Masters a 31. srpna by se mělo spustit grandslamové US Open.

Pohled na restart mezinárodní sezony ale mohou změnit mimo jiné události na exhibiční Adria Tour Novaka Djokoviče, kde se nakazila řada hráčů včetně mužské světové jedničky ze Srbska. "Situace se v posledních dnech obecně trochu zhoršuje, takže i podmínky se budou průběžně měnit, aby vše proběhlo bez problémů. Máme před sebou zhruba ještě dva měsíce a organizátoři budou určitě dělat všechno pro to, aby se začalo hrát. Osobně si ale stále myslím, že se nakonec sezona zruší úplně," řekla Plíšková.

Sama se o zdraví v souvislosti s obnovením turnajů neobává. "Myslím, že fotbalové soutěže v Evropě nebo i aktuální tenisové exhibice v Praze a Prostějově nám ukázaly, že pokud se budou dodržovat stanovená pravidla, tak nám hráčům nehrozí žádné nebezpečí," dodala.

Při Adria Tour žádná omezení nebyla. Hrálo se před plnými ochozy bez dodržování odstupů a nošení roušek a tenisté nedodržovali hygienická doporučení ani na doprovodných akcích včetně večírků. Na Djokoviče se kvůli tomu snesla vlna kritiky.