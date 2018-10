Singapur - Boj na ostří nože nabídne zápas českých tenistek na Turnaji mistryň. Petra Kvitová a Karolína Plíšková se ve čtvrtek utkají v Singapuru o naději na semifinále. Lepší pozici má v Bílé skupině Plíšková, ale pro Kvitovou hovoří výtečná bilance proti českým hráčkám na světových turnajích. Uspěla i ve všech třech zápasech s Plíškovou na okruhu WTA.

"Vždycky pak vyhrála titul," vzpomínala Plíšková na Wu-chan v roce 2014, Sydney o rok později i letošní Madrid. "Potkala jsem ji, když byla vždycky v super formě. A všichni víme, že když se jí daří, tak je to s ní prostě těžké," konstatovala.

Kvitové se proti krajankám daří. Letos v Charlestonu skončila prohrou s Kristýnou Plíškovou, dvojčetem Karolíny, její šňůra 24 vítězných duelů s českými tenistkami na okruhu WTA. Od té doby ale získala další tři české skalpy, včetně výhry nad Karolínou Plíškovou.

Bývalá světová jednička ale dokázala dvojnásobnou vítězku Wimbledonu zdolat v prosinci v extralize. V hale získala třetí rozhodující set 6:1. "Jo, mám ten zápas v hlavě a neřeším, že jsem ji ještě neporazila na turnaji. Šanci cítím," řekla Plíšková.

Den před zápasem si hodinu zatrénovala. Kvitová podobně jako to dělává na grandslamovém US Open ve volném dnu nechala raketu odpočívat.

Před třemi lety se Plíšková poprvé dostala na Turnaj mistryň a po jejím boku ještě byl trenér Jiří Vaněk. Pár týdnů poté odešel právě ke Kvitové a Plíšková to těžko nesla. "Když se potkáme očima, občas se mi zdá, že není šťastná z toho, že jsem od ní odešel k Petře. Ale to je život," uvedl Vaněk v pondělí v angličtině v Singapuru.

Od změny už utekly dva roky. Plíškovou od té doby vedli David Kotyza a Tomáš Krupa, byla první v žebříčku a věří, že se posunula dopředu. "Nejen herně, ale i jako člověk. Stalo se spoustu věcí a nejen tenisových, i v osobním životě. Jsem ráda, že nejsem na nikom závislá. Myslím, že jsem se určitě zlepšila," řekla Plíšková, která se po Wimbledonu vdala za svého manažera Michala Hrdličku.

Vítězka Turnaje mistryň z roku 2011 Kvitová postoupí do semifinále jen v případě, že porazí Plíškovou ve dvou setech a Ukrajinka Elina Svitolinová zdolá Dánku Caroline Wozniackou. Výhry Kvitové a Wozniacké by znamenaly konec obou českých hráček v turnaji.

Plíšková může s Kvitovou i prohrát ve třech setech a v případě vítězství Svitolinové postoupí. Pokud Plíšková jakkoliv Kvitovou poprvé v kariéře na okruhu WTA porazí, zahraje si bez ohledu na duel Svitolinové s Wozniackou stejně jako loni v Singapuru semifinále. Češky budou hrát ve čtvrtek jako první od 10:00 SELČ.

Před Turnajem mistryň měly obě české tenistky na kontě 47 vyhraných zápasů, nejvíce ze všech hráček v sezoně. Nyní je o jednu výhru lepší Plíšková a v případě postupu do finále Turnaje mistryň by uzavřela sezonu jako česká jednička. "Bude to těžké pro obě. Každý bude chtít udělat maximum, čekám velkou bitvu," řekl Vaněk.