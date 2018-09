New York - Bez bázně a s touhou vyhrát půjde tenistka Karolína Plíšková do čtvrtfinále US Open proti domácí modle Sereně Williamsové. Předloni dokázala jednu z nejlepších tenistek historie v New Yorku porazit a strach z třiadvacetinásobné grandslamové šampionky nemá ani tentokrát.

V roce 2016 Plíšková zdolala šestinásobnou vítězku z Flushing Meadows Serenu Williamsovou 6:2 a 7:6. "Byla jsem vyloženě odhodlaná ji porazit. Tenkrát jsem byla outsiderka a překvapení turnaje, přesto jsem šla na kurt s tím, že ji chci porazit. A tohle budu chtít zopakovat," prohlásila osmá hráčka světa s deseti turnajovými tituly na kontě.

Šestadvacetiletá Plíšková upozornila, že se nesmí vítězky 72 turnajů bát předem. "Spousta holek proti ní jde udělat pár gamů, což je chyba. Tohle já určitě nechci. Ona má chování, že se jí dost holek lekne. Má samozřejmě velkou hru, ale nemyslím si, že bych ji nemohla porazit," řekla.

Z předloňského zápasu si pamatuje, jak ji Američanka málem srazila, když se míjely o pauze u sítě. "Chová se až arogantně, což jí pomáhá vyhrávat zápasy. Ať to klidně dělá dál. Šarapka (Šarapovová) to dělá taky, podobně si budí respekt," uvedla Plíšková.

Williamsová tvrdí, že si z prohry v semifinále 2016 hodně vzala. "Teď jsme ale v jiné pozici a bude to zajímavé," řekla Američanka a na hře Plíškové vyzdvihla servis a forhend. "Má hodně silných stránek. Nebyla loni pro nic za nic světovou jedničkou," připomněla osmitýdenní nadvládu Plíškové v pořadí WTA.

Předloni byla v roli světové jedničky Serena Williamsová, letos je ale žebříčkově za Plíškovou, jelikož se vrací po loňském narození dcery Olympie. "Nemyslím si, že se něco změnilo v její hře, to se asi nezmění už nikdy," řekla Plíšková.

Šestatřicetiletá Williamsová dokazuje, že ze svého umění nic neztratila. První dva turnaje v březnu odehrála špatně, ale dostala se do kondice, ve Wimbledonu prolétla do finále a v New Yorku je podle odborníků favoritkou na titul. A stejný názor má i Plíšková. "Takže by bylo určitě fajn získat její skalp," usmála se.

Na US Open je Serena Williamsová ostře sledovaná a vzhledem k návratu po porodu vynášena do nebes. "Zaslouží si tu pozornost. Vyhrála spoustu trofejí," nedivila se Plíšková glorifikaci soupeřky. Ale na druhou stranu řekla: "Je v Americe neohroženou královnou, ale to zbožšťování je trochu přehnané. Ale jsme v Americe, no a Amerika je sama o sobě přehnaná, takže jsem tady něco podobného čekala."

Čtvrtfinále se v úterý nejspíše v rámci večerní show odehraje pod světly na stadionu Arthura Ashe. "Jsem ráda, že jsem se tam propracovala," těšila se Plíšková na největší tenisovou arénu světa, do které se vejde přes 23 tisíc fanoušků. Musí ale počítat s tím, že většina z nich bude na straně soupeřky.

smr gi