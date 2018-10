Singapur - Tenistka Karolína Plíšková neuspěla ve výborně rozehraném semifinále Turnaje mistryň a stejně jako loni si o titul v Singapuru nezahraje. V utkání s Američankou Sloane Stephensovou sice získala úvodních osm gamů, ale nakonec prohrála 6:0, 4:6 a 1:6.

V nedělním finále neporažených hráček se Stephensová utká s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, která v prvním semifinále porazila Nizozemku Kiki Bertensovou za více než dvě a půl hodiny 7:5, 6:7 a 6:4.

Poslední českou vítězkou Masters zůstává Petra Kvitová, která turnaj vyhrála v roce 2011. Letos vypadla ve skupině. Dvouhru na Turnaji mistryň ovládly i Jana Novotná v roce 1997 a osmkrát Martina Navrátilová, ale ta už jako americká občanka.

V úvodním setu zvládla Plíšková první tři vyrovnané gamy a rozjela se k téměř perfektnímu výkonu. Většinou diktovala tempo výměn, v kterých byla trpělivá, ale zároveň hrála dlouhé míče, a když mohla, přitlačila. Znovu zařazovala výpady k síti, hrála sebevědomě a za půl hodiny Stephensové nadělila "kanára".

"Dělám, co můžu, a nic se neděje," krčila rameny Američanka během prvního setu při poradách s trenérem. Plíšková ještě vyhrála úvodní dva gamy druhé sady, ale už v prvním odvracela brejkbol a vývoj na dvorci se začal pomalu otáčet.

Američanka získala první hru v utkání brejkem servisu Plíškové na 1:2, a když Češka nevyužila brejkbol na 3:1, prohrávala najednou 2:3 a zavolala si Rennae Stubbsovou. "Získej brejk zpět. Víš, že to jde. Makej a zkus vyhrát set, ne zápas," říkala australská trenérka a vzápětí Plíšková vzala soupeřce popáté v utkání servis.

Sama ale nebyla na podání pevná a po dvojchybě znovu ztrácela - 3:4. Loňská vítězka US Open a letošní finalistka Roland Garros Stephensová převzala iniciativu, míče rozdělovala do stran a do třetí sady vstoupila povzbuzená.

Plíšková se dál nemohla spolehnout na první servis, jehož úspěšnost měla pod 50 procent. I proto měla problém podání udržet. Ještě srovnala na 1:1, ale pak odpadla fyzicky i mentálně a do konce duelu už nezískala ani game.

Čtyřiadvacetiletá Svitolinová proti Bertensové ukázala vynikající obranu a rychlé nohy. V rozhodující sadě si jako první ve čtvrtém gamu udržela servis, v poslední hře ještě odvrátila dva brejkboly a při mečbolu donutila soupeřku k chybě.

"Je to nádherný pocit," uvedla Svitolinová ke své první účasti ve finále Turnaje mistryň, v kterém bude po Brisbane, Dubaji a Římu útočit na čtvrtý titul v sezoně. "Bude to poslední zápas sezony a na kurtu nechám všechno," prohlásila první Ukrajinka, která bude hrát na vrcholu sezony o titul.

Český duel o finále Turnaje mistryň vyhrály Krejčíková a Siniaková

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková porazily v semifinále Turnaje mistryň další české tenistky Andreu Sestini Hlaváčkovou a Barboru Strýcovou 6:3, 6:2 a mají jistotu, že zakončí rok jako světové jedničky. Navíc mají na dosah další velký titul, letos už slavily grandslamové trofeje na Roland Garros a ve Wimbledonu.

"Ani jedna jsme nečekaly, že by sezona mohla tak dobře dopadnout. Najednou jsme na jejím konci, máme jisté jedničky a dalším cílem je zkusit tady vyhrát. Nechat tam všechno a hezky to dokončit," řekla Krejčíková. "Budeme tomu chtít dodat tu nejlepší tečku," uvedla Siniaková. "Třešničku!" dodala se smíchem na radu spoluhráčky.

Deblovou jedničkou na konci roku byla z českých tenistek naposledy před 26 lety Helena Suková, která byla letos uvedena do Síně slávy.

V nedělním finále se dvaadvacetileté Krejčíková a Siniaková střetnou s vítězkami utkání mezi maďarsko-francouzským párem Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová a australsko-americkou dvojicí Ashleigh Bartyová, Coco Vandewegheová. "Oba páry jsou hrozně těžké, hodně agresivní a dobře čtou hru. Ať tak, nebo tak, kdo se první bude snažit přeběhnout nebo vytvořit tlak, pro toho to bude lepší," uvedla Siniaková.

Do stavu 4:3 v prvním setu si oba české páry držely podání, pak se Siniakové s Krejčíkovou povedlo sebrat servis Hlaváčkové. První pár světa se snažil hrát co nejvíce míčů přes Hlaváčkovou, která ve druhé sadě přišla o podání ještě dvakrát, jednou i po dvojchybě. Siniaková a Krejčíková při svém servisu nezaváhaly.

"Takticky jsem držely to, co jsme dostaly (za úkol). Dobře jsme podávaly, returnovaly a hodně se tlačily na síti k přeběhům, To rozhodlo," řekla Krejčíková, kterou vedla loni zesnulá Jana Novotná. Aktuálně spolupracuje s Vladimírou Uhlířovou.

Hlaváčkovou a Strýcovou porazily stejným skóre jako v semifinále v Paříži. "Tam mi to přišlo ne snadnější, ale stav tomu opravdu odpovídal. Tady to bylo od začátku vyrovnané. Mnohdy v deblu stav tolik neodpovídá," řekla Siniaková.

Na kurtu vyzařuje ze Siniakové a Krejčíkové sebevědomí a uvolněnost. Ač spolu hrály naposledy na US Open, v Singapuru na nich není pauza poznat a jedna druhou nenechá padnout. "Když se jedné nedaří, druhá ji vytáhne. Čím častěji si budeme navzájem pomáhat, tím lepší tým budeme," uvedla Siniaková.

Český tenis má ve finále čtyřhry na Masters zastoupení potřetí za sebou. Krejčíková se Siniakovou se mohou stát prvním ryze českým párem, který turnaj ovládne. "Jo?" divila se Siniaková. "To by bylo hezké."

Legendární Navrátilová slavila deblový titul na Turnaji mistryň vždy jako Američanka a Hana Mandlíková, Helena Suková, Jana Novotná i loni Sestini Hlaváčková neměly po boku krajanku.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru

(tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Stephensová (5-USA) - Karolína Plíšková (7-ČR) 0:6, 6:4, 6:1, Svitolinová (6-Ukr.) - Bertensová (8-Niz.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.

Čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Sestini Hlaváčková, Strýcová (3-ČR) 6:3, 6:2.