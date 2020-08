Plíšková prohrála v Praze bitvu o finále s Mertensovou

Praha - Kristýna Plíšková na tenisovém turnaji WTA v Praze nezopakuje finále z roku 2017. V semifinále mimořádného podniku Prague Open podlehla třetí nasazené Belgičance Elise Mertensové 5:7 a 6:7. Na antukových kurtech ve Stromovce tak poprvé od roku 2015, kdy se zde začal hrát jarní turnaj pod hlavičkou WTA, nebude ve finále dvouhry žádná Češka.

Plíšková v předchozích dvou zápasech s aktuálně třiadvacátou hráčkou světa Mertensovou neuhrála ani set. Do dnešního zápasu navíc nastupovala s obavami, jak na tom budou její záda a tříslo. "Na začátku jsem si říkala, že budu ráda, když dohraju. Po rozehrávce jsme řešili, co bude," řekla ve videokonferenci.

Záda ji trápí už zhruba týden a zejména při pátečním semifinále čtyřhry se k tomu přidalo i tříslo. Právě z něj měla Plíšková obavy. "Se zády se dá hrát, ale kdyby se potom malinko zhoršilo to tříslo, tak už bych asi hrát nemohla. To tříslo je potřeba při každém pohybu. Proto jsem se bála na začátku, aby se něco nestalo," vysvětlovala.

Vzpomněla si na osud své čtvrtfinálové soupeřky Any Bogdanové, která musela vzdát poté, co si při dobíhání kraťasu obnovila zranění levé nohy. Nic podobného se jí ale nestalo. "Trošku se to rozhýbalo a bylo to furt stejné," řekla.

V úvodu byla i kvůli zdravotním problémům ztuhlá a hned v první hře ztratila servis. Postupně se ale Plíšková rozehrávala a v závěru první sady se vrátila do hry, když v desátém gamu vyrovnala na returnu na 5:5. Pak si však 69. hráčka žebříčku znovu prohrála podání a sadu ztratila.

Ve druhé byla česká tenistka aktivní, jenže nevyužila ani jeden z pěti brejkbolů. Sama všechny čtyři odvrátila a rozhodovala zkrácená hra. V té ještě rodačka z Loun vedla 4:1, ale favorizovaná Belgičanka následně uhrála šest míčků za sebou a rozhodla.

Hlavně toho po zápase Plíšková litovala. "Našla jsem způsob, jak proti ní hrát, i když mi její hra nesedí. Ale šancí tam bylo dost v obou setech. Trošku mě mrzí koncovka druhého setu, kdy jsem byla lepší a ten tie-break jsem měla vyhrát," posteskla si.

V nedělním finále se Mertensová utká s vítězkou rumunského duelu mezi světovou dvojkou Simonou Halepovou a Irinou Camelií Beguovou. Plíškovou čeká finále čtyřhry po boku Lucie Hradecké. "Ještě debla snad dám," poznamenala dnes.

V něm může dojít na čistě český duel, pokud Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou uspějí na závěr dnešního programu proti Rumunkám Monice Niculescuové a Raluce Olaruové.

Tenisový turnaj žen Prague Open okruhu WTA

(antuka, dotace 225.500 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Beguová (Rum.) - Sorribesová (Šp.) 6:2, 4:6, 6:2.

Semifinále:

Mertensová (3-Belg.) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:5, 7:6 (7:4).