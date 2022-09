Plíšková prohrála čtvrtfinále US Open, postoupily Krejčíková se Siniakovou

Česká tenistka Karolína Plíšková ve čtvrtfinále US Open v New Yorku, 7. září 2022.

Česká tenistka Karolína Plíšková ve čtvrtfinále US Open v New Yorku, 7. září 2022. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Tenistka Karolína Plíšková se do semifinále US Open nedostala. Šesté hráčce světa Bělorusce Aryně Sabalenkové podlehla po 84 minutách 1:6, 6:7 a stejně jako vloni skončila na newyorském grandslamu ve čtvrtfinále.

Sabalenková si po roce zopakuje účast mezi čtyřmi nejlepšími hráčkami turnaje. V boji o finále vyzve světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, nebo domácí Jessicu Pegulaovou.

Bývalá světová jednička Plíšková, která plnila roli turnajové dvaadvacítky, zaznamenala ve čtvrtfinále 23 nevynucených chyb a jen 10 vítězných míčů. V utkání si pomohla jediným esem, udělala šest dvojchyb. Sabalenkové podlehla po dvou předchozích výhrách a potřetí z pěti zápasů. I tak si v New Yorku připsala nejlepší výsledek na grandslamu v sezoně.

Plíšková zahájila utkání proti nasazené šestce Sabalenkové mizerně. Prohrála čtyři úvodní hry a v prvním setu přišla třikrát o servis. Zatímco Sabalenová zahrála devět vítězných míčů, Češka měla pouze jeden. Po osmadvaceti minutách sadu jasně ztratila a před pokračováním odešla na chvíli do zázemí.

Další nepříjemné chvíle zažila finalistka US Open z roku 2016 Plíšková ve druhé sadě, kdy za stavu 3:4, kdy čelila brejkbolu. Hrozbu ztráty podání však odvrátila a utkání dospělo do zkrácené hry.

Zde o šest let mladší Sabalenková utekla do vedení 6:3 a druhým využitým mečbolem zápas ukončila. V utkání si pomohla sedmi esy a 30 vítěznými míči.

Krejčíková se Siniakovou prošly po třech setech do semifinále

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se probojovaly do semifinále US Open a nadále živí šanci na zkompletování tzv. kariérního Grand Slamu. Letošní vítězky Australian Open a Wimbledonu porazily kanadsko-mexický pár Gabriela Dabrowská, Giuliana Olmosová 6:3, 6:7, 6:3. V boji o finále vyzvou americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová

Šestadvacetileté české tenistky, které plní na betonových dvorcích ve Flushing Meadows roli nasazených trojek, sice přišly ve třetí hře úvodní sady o servis, od stavu 1:3 ale vyhrály pět gamů za sebou a získaly první set za 37 minut.

Ve druhé sadě vybojovaly olympijské vítězky z Tokia další brejk a vedly 3:1. Poté ale dvakrát za sebou servis prohrály a set ve zkrácené hře ztratily.

V rozhodující sadě získaly Češky další dva brejky a za stavu 5:3 měly při podání soupeřek čtyři mečboly. Přestože je nevyužily, vypracovaly si při následném servisu další dvě šance. Po dvou hodinách a 28 minutách hry díky šestému proměněnému mečbolu zápas uzavřely a postupem do semifinále vyrovnaly na US Open své maximum z roku 2018.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sabalenková (6-Běl.) - Plíšková (22-ČR) 6:1, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Dabrowská, Olmosová (5-Kan./Mex.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

Havlíčková (2-ČR) - Ilievová (Fr.) 3:6, 6:1, 6:3.