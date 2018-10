Singapur - Přes prohru ve druhém utkání na Turnaji mistryň se Karolína Plíšková snažila nebýt negativní. Česká tenistka má v Singapuru šanci postoupit do semifinále a věří, že je schopná ve čtvrtek Petru Kvitovou porazit.

Postupový scénář ale po porážce s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou neznala. "Ne a je mi to asi jedno. Když vyhraju, tak mi to asi bude stačit," řekla správně, že jakékoli vítězství nad Kvitovou, s kterou na okruhu WTA třikrát prohrála, jí zajistí postup z Bílé skupiny. "Věřím, že to zvládnu," dodala Plíšková.

Nechtěla ani rozebírat, jestli je komplikací, že jde o český duel na závěr skupiny. "Takhle to vyšlo. Popravdě nevím, jestli to je těžší. Češi to řeší, jsou na to experti, ale já si žádný nervy vůči českým soupeřkám nechci dělat. Bude to normální zápas. Ona je žebříčkově přede mnou, papírově by měla vyhrát," řekla Plíšková.

České derby se ve čtvrtek uskuteční jako první. Plíšková se stejně nechce ohlížet na druhý zápas, v kterém budou hrát Svitolinová s dánskou obhájkyní trofeje Caroline Wozniackou. "Každý game i set se počítá. Budu bojovat, pořád to stojí za to. Zkusím se soustředit, dát do toho všechno. Věřím, že to dopadne dobře," řekla.

Kvitová oba dosavadní zápasy ve skupině prohrála, se Svitolinovou ve dvou setech, s Wozniackou ve třech. "Petra se oproti prvnímu utkání trošku zvedla. Nemá co ztratit. Těžko říct, jak bude zápas vypadat, ale mám své zbraně," věří Plíšková.

V utkání se Svitolinovou předvedla skvělou druhou sadu. Soupeřku k ničemu nepustila a dominovala. "Šla jsem na docela velký riziko, což ne vždy hraju, ale prostě se to vyplatilo. Chodila jsem do toho, vyhrávala jsem strašně míčů i na síti. Když budu hrát takhle, tak je do budoucna šance na velké tituly," míní Plíšková.

Ve třetím setu ale vysokou úroveň své hry neudržela. "Je strašně těžké zahrát takhle proti dobré hráčce dva tři sety. Ona toho spoustu vrátí a já ve třetí sadě bohužel hrála blbě na můj servis, blbě se to poskládalo, ale nechci být negativní," řekla.

Po jedné hodině v noci spěchala z haly na hotel, ale očekávala, že hned tak neusne. "Naštěstí máme den volna, tak si můžu přispat," usmála se.