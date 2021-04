Plíšková postoupila ve Stuttgartu do druhého kola

Stuttgart - Tenistka Karolína Plíšková postoupila do druhého kola halového antukového turnaje ve Stuttgartu. Šestá nasazená se v úvodním kole trápila s Tamarou Korpatschovou a Němku porazila 7:5, 3:6 a 6:3 za dvě hodiny a 18 minut.

V českém souboji prvního kola proti sobě ještě dnes nastoupí Markéta Vondroušová s Marií Bouzkovou. Turnajovou sedmičku a předloňskou vítězku Petru Kvitovou čeká v posledním utkání dne duel s Řekyní Marií Sakkariovou už o postup do čtvrtfinále.

Plíšková začala zápas s Korpatschovou, až 137. hráčkou žebříčky dvouhry WTA, která se do pavouku dostala až jako náhradnice, špatně a prohrávala 0:3. Od stavu 2:5 ale získala pět her v řadě a první sadu získala. Ve druhé šla jako první do brejku, ale o set po chybách přišla. V rozhodujícím dějství si vypracovala náskok 5:1 a zápas ukončila až o tři hry později.

"Bylo to delší než jsem očekávala, ale byl to první zápas na antuce. Chvilku trvalo, než jsem získala rytmus. Každá výhra je důležitá, i když jsem nehrála nejlépe, tak zvedne sebevědomí a doufám, že se do dalšího kola zlepším," řekla stuttgartská šampionka z roku 2018.

Další soupeřkou Plíškové, kterou trápilo v přípravě na antukovou sezonu zápěstí, bude vítězka utkání mezi Švýcarkou Stefanií Vögeleovou a Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu

(antuka, dotace 456.073 eur)

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (6-ČR) - Korpatschová (Něm.) 7:5, 3:6, 6:3.