Plíšková postoupila v San Diegu přes Dolehideovou do druhého kola

San Diego (USA) - Karolína Plíšková postoupila na turnaji v San Diegu do druhého kola. Česká tenistka na úvod zdolala Američanku Caroline Dolehideovou 6:3, 6:4 a o místo ve čtvrtfinále se utká s Donnou Vekičovou. Chorvatská hráčka vyřadila nasazenou pětku Marii Sakkariovou z Řecka po výhře 7:6, 6:1.

Plíšková na rozdíl předchozího startu v domácím prostředí v Ostravě v Kalifornii vstup do turnaje zvládla. Úvodní set proti soupeřce z kvalifikace vyhrála 6:3, ve druhém ale musela s Dolehideovou svést vyrovnaný souboj. Američance sice utekl začátek setu a po dvou ztracených servisech prohrávala už 0:3, ani Plíšková pak ale neudržela podání. Nechala Dolehideovou se znovu přiblížit, těsný náskok ale nakonec uhájila až do konce.

Turnaj žen v San Diegu

(tvrdý povrch, dotace 757.900 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (ČR) - Dolehideová (USA) 6:3, 6:4, Vekičová (Chorv.) - Sakkariová (5-Řec.) 7:6 (7:3), 6:1, Collinsová (USA) - Garciaová (7-Fr.) 6:2, 7:6 (7:4), Vandewegheová - Keninová (obě USA) 6:1, 1:6, 6:4, Trevisanová (It.) - Osoriová (Kol.) 6:3, 6:4, Chiricová - Riskeová (obě USA) 1:6, 7:5, 7:6 (7:5), Andreescuová (Kan.) - Samsonovová (Rus.) 7:6 (7:1), 4:6, 6:2.

Turnaj mužů v Gijónu

(tvrdý povrch, dotace 675.345 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

A. Murray (Brit.) - Davidovich (8-Šp.) 7:5, 6:2, Giron (USA) - Ramos (8-Šp.) 4:6, 6:4, 6:2, Álvarez (Šp.) - Trungelliti (Arg.) 1:6, 6:3, 6:0, Guinard (Fr.) - Fognini (It.) 4:6, 6:0, 2:0 skreč, Ivaška (Běl.) - F. López (Šp.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Turnaj mužů ve Florencii

(tvrdý povrch, dotace 612.000 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Bublik (7-Kaz.) - Garín (Chile) 7:5, 6:2, Nakashima (8-USA) - Gasquet (Fr.) 6:2, 6:2, M. Ymer (Švéd.) - Van Rijthoven (Niz.) 6:1, 6:2, Otte (Něm.) - Fucsovics (Maď.) 3:6, 6:4, 6:2, Zapata (Šp.) - Sonego (It.) 6:4, 6:4, Moutet (Fr.) - Cobolli (It.) 4:6, 7:5, 6:4, Passaro (It.) - Čang Č'-čen (Čína) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Turnaj žen v Kluži

(tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kalininová (2-Ukr.) - Bouchardová (Kan.) 6:3 skreč, Potapovová (4-Rus.) - Liová (USA) 6:2, 7:6 (7:5), Wang Si-jü (7-Čína) - Cristianová (Rum.) 6:3, 6:3, Rachimovová (Rus.) - Danilovičová (Srb.) 6:2, 6:4, Dartová (Brit.) - Dodinová (Fr.) 6:2, 6:0, Párrizasová (Šp.) - Baraová (Rum.) 6:1, 7:5, Golubicová (Švýc.) - Parryová (Fr.) 7:5, 7:6 (8:6), Ruseová (Rum.) - Tanová (Fr.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.