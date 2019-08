Plíšková postoupila do osmifinále US Open, Muchovou čeká Serena W.

New York - Tenistka Karolína Plíšková vydřela postup do osmifinále grandslamového US Open. Třetí nasazená česká hráčka měla ve třetím kole po jasném úvodu problémy s Ons Džabúrovou, ale Tunisanku zdolala 6:1, 4:6 a 6:4. Hrát bude ještě Karolína Muchová, kterou na kurtu Arthura Ashe čeká domácí hvězda Serena Williamsová, šestinásobná vítězka newyorského turnaje.

V první hře odvracela Plíšková brejkbol, Džabúrová při něm trefila síť a pak se Češka rozjela. Dvaašedesátou hráčku žebříčku přehrávala, za stavu 4:0 sice neudržela podání, ale ziskem dalších dvou her první sadu uzavřela.

První Tunisanka ve 3. kole US Open si nechala před druhým setem zalepit pravé koleno a ošetření si vyžádala ještě několikrát. Plíšková vedla 2:0, ale pak vypadla z rytmu. Džabúrová riskovala a pálila na soupeřku rány ze všech pozic.

Plíšková najednou ztratila ve druhém setu pět her v řadě. V gamu na 2:5 hodila frustrovaně raketou o zem, rám praskl a dostala varování. Ještě snížila na 4:5, ale pak znovu přišla o vachrlaté podání a poprvé v turnaji ztratila set.

I rozhodující sadu začala Plíšková brejkem a po dalším zvýšila na 4:1. Dál se ale nemohla trefit do prvního servisu a po druhém podání ji soupeřka ničila vítěznými returny. Za stavu 4:3 odvrátila dva z vysokého počtu 23 brejkbolů, kterým v duelu čelila, a zápas po dvou hodinách a osmi minutách ukončila.

"Ona se od druhého setu hodně zlepšila a zahrála několik neuvěřitelných míčů. Trefovala všechno ze všech pozic, což pro mě není příjemné. Jsem super nadšená, že jsem prošla dál," oddechla si Plíšková v rozhovoru na kurtu.

V cestě ke čtvrté účasti ve čtvrtfinále US Open v řadě bude turnajové trojce Plíškové stát buď Britka Johanna Kontaová, nebo Číňanka Čang Šuaj. Sedmadvacetiletá Plíšková bojuje v New Yorku o první grandslamový titul i o post světové jedničky. Aktuálně potřebuje postoupit do semifinále, aby měla šanci vrátit se na trůn, na kterém už byla osm týdnů v roce 2017.

Karolína Muchová se střetne s domácí favoritkou Serenou Williamsovou dle očekávání na centrálním dvorci. Na kurtu Arthura Ashe nastoupí v pátek ve druhém utkání dne.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů)

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 4:6, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Davisová, Sanchezová (USA) 6:4, 6:1.