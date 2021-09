Plíšková postoupila do osmifinále US Open, Kvitová podlehla Sakkariové

New York - Tenistka Karolína Plíšková předvedla na US Open další skvělé představení na servisu a ve 3. kole porazila Ajlu Tomljanovicovou z Austrálie 6:3 a 6:2. Turnajová čtyřka trefila dvacet es a na newyorkském grandslamu je pošesté za pět let v osmifinále. S US Open se naopak rozloučila Petra Kvitová. Turnajová desítka nestačila na sedmnáctou nasazenou Marii Sakkariovou a s řeckou hráčkou prohrála 4:6 a 3:6.

Další soupeřkou finalistky US Open z roku 2016 Plíškové bude vítězka ruského souboje mezi letošní finalistkou Roland Garros Anastasií Pavljučenkovovou a Varvarou Gračovovou.

O kolo dříve vytvořila Plíšková 24 esy rekord US Open, ale hrála tři sety. Proti Tomljanovicové dala ve dvou sadách jen o čtyři esa méně a po prvním podání měla úspěšnost 91 procent.

Přesto mohla v prvním setu prohrávat. Ve třetí hře odvrátila dva brejkboly a v sedmé dokonce tři a všechny esem. Hrála agresivně i ve výměnách a postoupila za 71 minut.

Loni vypadla Plíšková na US Open ve druhém kole, ale předtím hrála zmíněné finále v roce 2016, pak došla dvakrát do čtvrtfinále a v roce 2019 si zahrála čtvrté kolo.

Kvitová začala na kurtu Arthura Ashe čistou hrou s esem na závěr a zdálo se, že by mohla navázat na předchozí dva zápasy, v kterých neztratila servis. Za stavu 1:2 si po prohozu připravila dva brejkboly, ale ani jednou se při nich netrefila do returnu a víc šancí už od Sakkariové nedostala.

Hned v zápětí česká tenistka po chybách o servis přišla, což výborně hrající Řekyni k zisku první sady stačilo. Kvitová se dál prala s returnem kvalitně podávající soupeřky a ve druhém setu přišla o vlastní servis dvakrát. Zápas ukončila chybou z forhendu a dvojchybou.

"Ona hrála lépe než já, o tom není pochyb. Zasloužila si vyhrát, skoro nic nezkazila. Snažila jsem se, ale nedala mi moc šancí. Měla jsem dvě, ale bylo těžké je využít. Nepodávala jsem nejlépe, trošku jsem bojovala se sluncem a stínem, viděla míč hůře. Bojovala jsem, snažila se a doufala, že se ještě v koncovce něco povede, ale nepovedlo se," řekla Kvitová.

Ani v New Yorku se Kvitové nepovedlo vylepšit letošní grandslamovou bilanci. Ani na jednom z turnajů velké čtyřky se nedostala do osmifinále stejně jako před třemi lety.

Djokovič si výhrou nad Nišikorim udržel šanci na kalendářní Grand Slam Novak Djokovič dál drží šanci, že jako třetí tenista v historii vyhraje kalendářní Grand Slam. Lídr světového žebříčku ve třetím kole US Open zdolal po třech a půl hodinách Japonce Keie Nišikoriho 6:7, 6:3, 6:3, 6:2 a dělí ho čtyři výhry od splnění dalšího snu. Vyhrát všechny čtyři grandslamy v jednom roce dokázali v minulosti jen Američan Don Budge (v roce 1938) a dvakrát Australan Rod Laver. Ten uspěl v sezoně 1962 a před 52 lety. Čtyřiatřicetiletý srbský tenista Djokovič sice nezačal proti Nišikorimu dobře, ale nakonec vyhrál letos i 25. grandslamový zápas. Titulů z turnajů velké čtyřky má dvacet a pokud uspěje letos ve Flushing Meadows, osamostatní se v čele rekordních tabulek od Rogera Federera i Rafaela Nadala. Ti jsou oba zranění a US Open se neúčastní.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Nišikori (Jap.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2, Berrettini (6-It.) - Ivaška (Běl.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, 2:6, 6:3, Sinner (13-It.) - Monfils (17-Fr.) 7:6 (7:1), 6:2, 4:6, 4:6, 6:4, Otte (Něm.) - Seppi (It.) 6:3, 6:4, 2:6, 7:5

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (4-ČR) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:2, Sakkariová (17-Řec.) - Kvitová (10-ČR) 6:4, 6:3, Andreescuová (6-Kan.) - Minnenová (Belg.) 6:1, 6:2, Šwiateková (7-Pol.) - Kontaveitová (28-Est.) 6:3, 4:6, 6:3, Bencicová (11-Švýc.) - Pegualová (23-USA) 6:2, 6:4, Raducanuová (Brit.) - Sorribesová (Šp.) 6:0, 6:1.