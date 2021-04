Plíšková postoupila do čtvrtfinále, Vondroušová a Krejčíková vypadly

Stuttgart/Istanbul/Barcelona - Za pomoci 21 es prošla Karolína Plíšková do čtvrtfinále halového antukového turnaje ve Stuttgartu. Šestá nasazená tenistka otočila utkání s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a šampionku Roland Garros z roku 2017 zdolala 6:7, 6:4 a 6:3. Příští soupeřkou Plíškové bude další vítězka pařížského grandslamu Ashleigh Bartyová z Austrálie. Se soutěží se rozloučila Markéta Vondroušová, která poprvé v kariéře nestačila na Rumunku Simonu Halepovou a s druhou nasazenou prohrála jasně 1:6 a 3:6.

V pátečním čtvrtfinále se představí dvě Češky a bývalé vítězky turnaje Plíšková a Petra Kvitová, která se o semifinále utká s Elinou Svitolinovou. Čtvrtá nasazená Ukrajinka dnes porazila 7:6, 6:3 domácí hvězdu Angelique Kerberovou a Kvitová jí bude vracet březnovou třísetovou porážku z Miami. V případě postupu by se Plíšková a Kvitová střetly o postup do finále.

Plíšková strávila na kurtu podobně jako v prvním kole dvě hodiny a dvacet minut. "Bylo to mnohem lepší než včera," komentovala své výkony z obou zápasů.

V prvním setu s Ostapenkovou nedotáhla do konce náskok a nevyužila setbol v tie-breaku, který ztratila poměrem 7:9. Po míči do sítě naštvaně rozbila raketu o antuku. "Vždycky mi to pomůže, proto to dělám," řekla na kurtu a svá slova naplnila. Ve druhém setu už vedla 5:2, ale set uzavřela s problémy. Třetí dějství, v kterém podávala nejlépe, rozhodla brejkem na 4:2.

"Nebylo to snadné, ale jsem pyšná, jak jsem to ustála ve druhém setu, i když jsem na sebe byla naštvaná. Pak už to bylo dobré. Každý vyhraný zápas mi pomůže," řekla Plíšková.

S aktuální světovou jedničkou Bartyovou, která na Roland Garros uspěla předloni, má bilanci 2:4 a na antuce se utkají poprvé. "Hraje skvěle. Nemám co ztratit," řekla česká tenistka.

Vondroušová v předešlých dvou vzájemných zápasech Halepovou zdolala, ale tentokrát na aktuální světovou trojku nestačila. Po vyhraném úvodním gamu utkání ztratila sedm her v řadě. Ve druhém setu se držela ve hře, ale za stavu 3:4 si po dvojchybě počtvrté prohrála servis a přesně a rychle hrající Rumunka poté duel po 56 minutách při svém podání ukončila.

Krejčíková do čtvrtfinále na antuce v Istanbulu nepostoupila

Barbora Krejčíková do čtvrtfinále turnaje v Istanbulu nepostoupila. Ve druhém kole nasazená pětka podlehla na antuce v chladném podvečeru 3:6, 3:6 Rumunce Aně Bogdanové.

Dvaačtyřicátá hráčka světa Krejčíková v Istanbulu v prvním kole musela otáčet duel s domácí Caglou Büyükakcayovou, dnes už se jí ale obrat nepodařil. O šedesát míst hůře postavené Bogdanové podlehla finalistka březnového turnaje v Dubaji i v druhém vzájemném utkání, tentokrát za 82 minut.

Jedinou Češkou ve čtvrtfinále je Kateřina Siniaková, jejíž soupeřkou bude nasazená jednička Elise Mertensová. Belgická hráčka dnes potvrdila roli favoritky v utkání 2. kola s Viktorijí Golubicovou až ve třech setech, Švýcarku porazila 6:4, 4:6, 6:1.

Siniaková postoupila do svého prvního čtvrtfinále od loňského září už ve středu. S Mertensovou, která je momentálně ve světovém žebříčku na 17. místě, se utká počtvrté. V předchozích třech zápasech v roce 2019 s ní uhrála dohromady jeden set. Česká tenistka bude usilovat o své první semifinále od předloňského srpna, kdy byla mezi nejlepší čtveřicí na turnaji v Bronxu.

Nadal je po další třísetové výhře ve čtvrtfinále turnaje v Barceloně Jedenáctinásobný vítěz turnaje v Barceloně Rafael Nadal postoupil po druhé třísetové výhře za sebou do čtvrtfinále. Favorizovaný španělský tenista na antuce v katalánské metropoli porazil 6:0, 2:6, 6:2 dvojnásobného šampiona turnaje Keie Nišikoriho z Japonska. Antukový fenomén Nadal se letos na svém nejoblíbenějším povrchu rozjíždí pomaleji. Minulý týden vypadl ve čtvrtfinále v Monte Carlu, kde také v minulosti získal 11 titulů, a v Barceloně bojoval ve středu tři sety s běloruským outsiderem Iljou Ivaškou. Ve čtvrtfinále Nadala čeká Brit Cameron Norrie, jemuž ve 3. kole vzdal ve druhém setu Belgičan David Goffin. Pokud čtyřiatřicetiletý Španěl v Barceloně dokráčí k titulu, povede se mu to poprvé po ztrátě minimálně dvou setů. Devětkrát Nadal turnaj vyhrál bez prohrané sady a na cestě za zbývajícími dvěma triumfy ztratil jen set. Ve čtvrtfinále turnaje jsou také mimo jiné oba finalisté z Monte Carla - Řek Stefanos Tsitsipas a Nadalův přemožitel Andrej Rubljov z Ruska.

Výsledky tenisových turnajů: (řazeno podle výše dotace) Turnaj mužů v Barceloně (antuka, dotace 1,702.800 eur): Dvouhra - 3. kolo: Nadal (1-Šp.) - Nišikori (Jap.) 6:0, 2:6, 6:2, Tsitsipas (2-Řec.) - De Minaur (14-Austr.) 7:5, 6:3, Rubljov (3-Rus.) - Ramos (Šp.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:4, Schwartzman (4-Arg.) - Moutet (Fr.) 6:4, 6:2, Sinner (11-It.) - Bautista (5-Šp.) 7:6 (11:9), 6:2, Carreňo (6-Šp.) - Zapata (Šp.) 6:3, 6:4, Auger-Aliassime (10-Kan.) - Shapovalov (7-Kan.) 6:2, 6:3, Norrie (Brit.) - Goffin (8-Belg.) 6:0, 3:5 skreč. Turnaj mužů v Bělehradu (antuka, dotace 711.800 eur): Dvouhra - 2. kolo: Delbonis (Arg.) - Lajovič (4-Srb.) 6:3, 2:6, 6:4, Daniel (Jap.) - Millman (7-Austr.) 3:6, 6:2, 6:3. Turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 456.073 eur): Dvouhra - 2. kolo: Karolína Plíšková (6-ČR) - Ostapenková (Lot.) 6:7 (7:9), 6:4, 6:3, Halepová (2-Rum.) - Vondroušová (ČR) 6:1, 6:3, Svitolinová (4-Ukr.) - Kerberová (Něm.) 7:6 (7:4), 6:3, Sabalenková (5-Běl.) - Friedsamová (Něm.) 6:4, 6:2. Turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 235.238 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Bogdanová (Rum.) - Krejčíková (5-ČR) 6:3, 6:3, Mertensová (1-Belg.) - Golubicová (Švýc.) 6:4, 4:6, 6:1, Kuděrmětovová (3- Rus.) - Kanepiová (Est.) 6:4, 6:3, Ferrová (Fr.) - Zvonarevová (Rus.) 6:3, 6:3.