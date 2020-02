Plíšková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Dubaji

Dubaj/Delray Beach - Světová trojka Karolína Plíšková porazila ve druhém kole tenisového turnaje v Dubaji Francouzku Kristinu Mladenovicovou jasně 6:1 a 6:2. Ve čtvrtfinále může narazit na krajanku Kateřinu Siniakovou, kterou čeká zápas s Kazaškou Jelenou Rybakinovou.

Svůj duel druhého kola už rozehrála Markéta Vondroušová a nad Američankou Jennifer Bradyovou vyhrála první set 6:4. Hrát ještě bude Barbora Strýcová s Chorvatkou Petrou Martičovou.

Plíšková měla coby druhá nasazená hráčka v prvním kole volný los. S Mladenovicovou, která se do soutěže dostala z kvalifikace, si poradila před měsícem na grandslamu v Melbourne ve dvou setech a v Dubaji měla zápas pod kontrolou. Nečelila ani jednomu brejkbolu a soupeřce vzala servis čtyřikrát.

"Věděla jsem, co čekat, a měla dobrý plán. Myslela jsem, že budu o něco líp podávat, ale odehrála jsem to solidně," řekla Plíšková, finalistka turnaje z roku 2015, v rozhovoru na kurtu po utkání dlouhém jen hodinu a sedm minut.

Tenista Sock se po 15 měsících dočkal vítězství

Po roce a čtvrt se bývalý osmý tenista světového žebříčku Jack Sock dočkal na okruhu ATP vítězství ve dvouhře. Na turnaji v Delray Beach, kde v roce 2017 získal jeden ze čtyř titulů, sedmadvacetiletý Američan porazil loňského šampiona Radua Albota 3:6, 6:3, 7:6 a oslavil první úspěch po sérii deseti porážek.

O většinu minulé sezony Sock přišel kvůli operaci palce na ruce. V Delray Beach první set s Albotem prohrál, ale poté co ve třetí sadě odvrátil mečbol a zvítězil, přišla úleva. A slzy.

"Poslední roky byly těžké, hlavně ten loňský, kdy jsem nemohl hrát. Nechybělo mnoho a se sportem jsem skončil," řekl Sock, majitel čtyř grandslamových titulů ve čtyřhře. V ní získal i dvě medaile na olympijských hrách v Riu de Janeiro - zlato v mixu a bronz mezi muži.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Dubaji

(tvrdý povrch, dotace 2,908.770 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Mladenovicová (Fr.) 6:1, 6:2.

Turnaj mužů v Riu de Janeiro

(antuka, dotace 1,915.485 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Thiem (1-Rak.) - Meligeni (Braz.) 6:2, 4:6, 6:1, Monteiro (Braz.) - Pella (4-Arg.) 5:7, 6:4, 7:6 (7:3), Mager (It.) - Ruud (8-Nor.) 7:6 (7:4), 7:5, Domíngues (Portug.) - Gaio (It.) 7:6 (10:8), 6:4, Sonego (It.) - Mayer (Arg.) 6:1, 5:7, 6:4.

Turnaj mužů v Marseille

(tvrdý povrch, dotace 769.670 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Bedene (Slovin.) - Chačanov (5-Rus.) 4:6, 6:4, 7:5.

Turnaj mužů v Delray Beach v USA

(tvrdý povrch, dotace 673.655 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Opelka (4-USA) - Gulbis (Lot.) 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4), Sock (USA) - Albot (8-Mold.) 3:6, 6:3, 7:6 (7:2), Paul (USA) - Galán (Kol.) 6:2, 6:4.