Plíšková po vyřazení nepanikaří a věří, že se rozjede

New York - Tenistka Karolína Plíšková po brzkém vyřazení z US Open nepanikaří. Restart sezony po koronavirové pauze světové trojce v New Yorku sice příliš nevyšel, ale věří, že se ve zbytku sezony dostane do turnajového rytmu.

Plíšková ve Flushing Meadows minulý týden prohrála svůj první zápas na turnaji WTA Tour, který byl náhradou za Cincinnati. Na grandslamovém US Open zvládla první kolo, ale ve druhém ji "vystřílela" skvěle hrající Francouzka Caroline Garciaová.

"Každá prohra je k naštvání, ale věřím, že se do toho postupně dostanu. Neberu to nějak dramaticky. Nemám tak špatný pocit jako spousta lidí okolo," řekla Plíšková ve videokonferenci z New Yorku. "I když se to nepovedlo, hroutit se nemám v plánu. Určitě ne po půlroční pauze od turnajů. Sotva jsme začaly," podotkla.

Během koronavirové pauzy hrála v Česku exhibiční soutěže, ale je zvyklá mít za sezonu v průměru přes 70 zápasů. Aktuálně jich má na okruhu WTA čtrnáct. "Takže potřebuju čas, abych se dostala do rytmu. Doufám, že se mi to povede na antuce," řekla. Má v plánu hrát v Římě, Štrasburku a pak na Roland Garros.

"Je dobře, že jsem vůbec jela, spousta hráček to zrušilo," připomněla, že v New Yorku chybí kvůli obavám z šíření nemoci covid-19 šest hráček ze světové desítky včetně světové jedničky Ashleigh Bartyové z Austrálie. Proto byla Plíšková nejvýše nasazenou, ač je v žebříčku aktuálně na třetím místě. "Jsem zápasový typ. Jsem ráda, že jsem tady byla," konstatovala osmadvacetiletá Plíšková.

V utkání s Garciaovou od začátku nestíhala agresivní hru soupeřky. "Tohle bylo jedno z nejtěžších druhých kol, co tady mohly být. Zpočátku jí tam všechno spadlo, ale vím, že je schopná zahrát dobře, tak to prostě je," poukázala, že Francouzka byla předloni světovou čtyřkou a vyhrávala velké turnaje. "Nedala mi moc šancí hrát svoji hru. Nemyslím si, že tohle je zápas, ze kterého bych se měla nějak hroutit."

Naději vynutit si třetí set ale Plíšková měla. Za stavu 5:4 ve druhé sadě měla při podání Garciaové dva setboly. Při tom prvním se zkusila forhendem opřít do druhého servisu. "Šla jsem do úderu naplno. Foukalo, neměla jsem to tak na raketě a byl to polokiks. Byla docela dole, možná jsem ji mohla nechat hrát a nemusela to zběsile urvat. Je to jediný balónek, který bych ze zápasu změnila," uvedla.

Pobyt v americké turnajové bublině byl pro Plíškovou novou zkušeností. "Ačkoliv se úplně nedařilo, beru to docela pozitivně. Každý zápas v téhle situaci je dobrý. Teď je to o tom hrát turnaj za turnajem a nahrát zápasy. Těžko říct, jak dlouho mi bude trvat dostat se tam, kam bych chtěla, protože takovou pauzu jsem nikdy neměla. Teď se chci co nejrychleji vrátit na antuku a pokusím se uhrát nějaká kola na ní," dodala.