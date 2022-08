Plíšková po výměně trenéra v San Jose uspěla, v 1. kole porazila Boulterovou

San Jose (USA) - Tenistka Karolína Plíšková zahájila po výměně trenéra turnaj v San Jose úspěšně. Bývalá světová jednička, která ukončila před třemi týdny spolupráci se Saschou Bajinem a angažovala Leoše Friedla, otočila duel s neoblíbenou soupeřkou Britkou Katie Boulterovou ve výhru 1.6, 7:6, 6:3. Ve druhém kole narazí nasazená osmička na domácí Američanku Amandu Anisimovovou.

Třicetiletá Plíšková oplatila o čtyři roky mladší soupeřce měsíc staré vyřazení ve 2. kole Wimbledonu, předtím prohrála s Boulterovou i na turnaji v Eastbourne. Obě nyní mají shodnou vzájemnou bilanci dvou výher a dvou porážek. Dnes se Plíškové podařil velký obrat, i když udělala 16 dvojchyb.

"Jsem ráda, že jsem se dostala dál. Proti Katie je to vždy těžký zápas, prohrála jsem s ní dvakrát za sebou. Je to nebezpečná hráčka, má silné zbraně a dobře podává. Někdy to ani není ani o mně, ale co mi ona povolí," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu.

Patnáctá hráčka světa Plíšková nezačala dobře a od stavu 1:1 přišla třikrát o servis. Boulterová vyhrála pět gamů za sebou a za 28 minut získala první set. "Katie odehrála velmi dobrý první set, byla silná a nedala mi moc času na mou hru," uvedla Plíšková.

Ve druhé sadě se však díky dvěma brejkům dostala do vedení 4:0 a vedla ještě 5:1. Pak ale ztratila čtyři hry po sobě a nevyužila ani třetí možnost doservírovat set při vedení 6:5. Teprve až ve zkrácené hře si Plíšková vypracovala setbol a vynutila si pokračování.

V rozhodující sadě česká tenistka prolomila třikrát servis soupeřky a po dvou hodinách a patnácti minutách si zajistila postup. Při 16 dvojchybách měla osm es. "Špatnou věcí je, že jsem s ní prohrála dvakrát za sebou, protože pak už nechcete s takovým soupeřem hrát znovu. Dobré ale bylo, že jsem věděla, co jsem udělala špatně. Zaměřili jsme se na to, jak servírovat nebo vracet údery," dodala Plíšková.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 2,108.110 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kudla - Mmoh (oba USA) 1:6, 6:3, 6:4, Wolf (USA) - Daniel (Jap.) 6:2, 6:3, Gojo (Chorv.) - Duckworth (Austr.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, Edmund (Brit.) - Watanuki (Jap.) 6:4, 7:6 (10:8), Koepfer (Něm.) - Kwon Sun-u (Korea) 3:6, 6:3, 6:4.

Ženy (dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Pegulaová (1-USA) - Baptisteová (USA) 6:2, 6:2, Halepová (3-Rum.) - Bucsaová (Šp.) 6:3, 7:5, Savilleová (Austr.) - Björklundová (Švéd.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - 1. kolo:

Hradecká, Niculescuová (3-ČR/Rum.) - Raducanuová, Tausonová (Brit./Dán.) 6:4, 6:1.

Turnaj žen v San Jose

(tvrdý povrch, dotace 757.900 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Boulterová (Brit.) 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, Anisimovová - Kruegerová (obě USA) 6:2, 7:6 (7:5).