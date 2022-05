Plíšková po obratu zvládla na Roland Garros první kolo, uspěl i Kolář

Paříž - Tenistka Karolína Plíšková otočila zápas prvního kola antukového Roland Garros a na divokou kartu hrající domácí Tessah Andrianjafitrimovou porazila 2:6, 6:3 a 6:1 po dvou hodinách a třech minutách. Postoupil i Zdeněk Kolář, který při grandslamovém debutu porazil domácího Lucase Pouillea, jenž také dostal divokou kartu, 6:3, 4:6, 7:5 a 6:4. Ve druhém kole čeká Koláře loňský finalista Stefanos Tsitsipas z Řecka.

S prvním kolem se dnes rozloučil Jiří Lehečka, který při premiéře v Paříži prohrál s Belgičanem Davidem Goffinem 4:6, 6:4, 4:6, 4:6, Tereza Martincová podlehla Američance Shelby Rogersové 4:6 a 3:6 a Jiří Veselý prohrál se Stevem Johnsonem z USA 7:6, 6:7, 3:6 a 2:6.

Ze soutěže navíc odstoupila kvůli pozitivnímu testu na koronavirus Marie Bouzková a ve středu nenastoupí k utkání 2. kola proti Elise Mertensové z Belgie. "Bohužel mám poprvé pozitivní test na covid, proto v Paříži odstupuju z dvouhry i čtyřhry. Snad mi bude brzy lépe a vrátím se na dvorce," uvedla tenistka na sociálních sítích.

Třicetiletá Plíšková udělala v zahajovacím gamu tři dvojchyby, o servis přišla a v prvním setu se proti Andrianjafitrimové (141. v žebříčku WTA) nemohla dostat do rytmu. Česká favoritka udělala v silném větru 22 nevynucených chyb a úvodní sadu ukončila smečí do sítě.

Na začátku druhého setu ztratila servis, ale pak přidala na razanci a získala čtyři hry v řadě. Ještě sice jednou přišla o podání, ale sadu ukončila jedním ze svých čtyř es v utkání. Ve třetím setu už měla navrch, ale musela často o fiftýny bojovat v delších výměnách.

"První kola na grandslamu nejsou nikdy snadná," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu. Úvodní zápasy ale zvládá - na grandslamu vyhrála první kolo podvaadvacáté v řadě.

"Set a půl jsem hledala svoji hru, pak jsem začala hrát lépe a rychleji. Byly nepříjemné podmínky, ona toho hodně vyběhala a jsem ráda, že jsem postoupila. Doufám, že to v dalším utkání bude lepší," řekla Plíšková. Ve druhém kole narazí ve čtvrtek na další francouzskou držitelku divoké karty Leolii Jeanjeanovou (227. v pořadí WTA).

Kolář se prodral do hlavní soutěže z kvalifikace, kterou na grandslamu zvládl na sedmnáctý pokus. Proti bývalému desátému hráči světa Pouilleovi předvedl bojovný výkon. Český hráč, jemuž patří v žebříčku ATP 134. místo, odvrátil ve třetím setu za stavu 4:5 a 0:40 tři setboly a sadu rozhodl ve svůj prospěch. Ve čtvrtém setu v chladném večeru neudržel brejk z první hry, ale koncovku zvládl.

"Radost je obrovská, je to úžasný pocit a nesmírně cenná výhra pro mě. Byl to velice těžký zápas, on hrál výborně a ne nadarmo byl desátý na světě. Lucase hnali dopředu fanoušci, byli velice hlasití a i z tohoto důvodu to bylo velice náročné," řekl Kolář. "Spoléhal jsem na svoji hru: hrát aktivně a agresivně, ale těžit i z dobré obrany, a to jsem splnil," dodal. Jeho dalším soupeřem bude čtvrtý hráč světa Tsitsipas, byť s Italem Lorenzem Musettim prohrával 0:2 na sety.

Lehečka prohrál s Gofinem v Monte Carlu a i v Paříži měl zápas podobný průběh. Zkušený Belgičan dvacetiletého českého mladíka, který hrál druhý grandslamový turnaj v kariéře, přehrával. "Na začátku jsem trošku špatně nastavil taktiku a snažil se hrát přes výměny, což nebylo dobré rozhodnutí. Pak jsem se začal víc tlačit dopředu a využívat svoji rychlou hru. V každém setu nějaká šance byla, ale nemohl jsem se opřít o servis, což byla škoda. Soupeř určitě hratelný byl a musím se z toho poučit. Je to škoda, mrzí mě to dost, ale dny nekončí a makám dál, abych se rok od roku zlepšoval," řekl Lehečka, kterého příští týden čeká challenger v Prostějově.

Veselý se nedokázal prosadit proti tvrdému podání Johnsona, který nastřílel 22 es. Český hráč vyhrál tie-break prvního setu 7:4, ale druhý stejným poměrem ztratil. Ve třetí sadě mu utekl začátek a podobné to bylo i ve čtvrtém setu. V Paříži vypadl v prvním kole podruhé za sebou a na grandslamu potřetí v řadě.

Medveděv na úvod Roland Garros nezaváhal, dál jde i Ostapenková Druhý hráč světa Daniil Medveděv vstoupil do Roland Garros úspěšně. Šestadvacetiletý Rus, který se teprve před týdnem vrátil na kurty po operaci kýly, porazil v úvodu antukového grandslamu Facunda Bagnise z Argentiny třikrát 6:2. Do druhého kola postoupila také vítězka z roku 2017 Lotyška Jelena Ostapenková, jež zdolala Lucii Bronzettiovou z Itálie 6:1, 6:4 a prolomila sérii pěti porážek.

Vítěz loňského US Open Medveděv sehrál v této sezoně teprve druhý zápas na antuce. Kvůli zdravotním potížím chyběl takřka dva měsíce a po návratu ho hned v úvodu turnaje v Ženevě vyřadil Richard Gasquet. Proti 103. hráči světa Bagnisovi však Medveděv nezaváhal a po hodině a 40 minutách hry slavil postup. "Po operaci to bylo dobré, ale nemyslel jsem si, že budu moci na antuce nastoupit. Díky lékařům a fyzioterapeutům jsem se však dostal zpět na nohy, minulý týden jsem odehrál první zápas a teď jsem stoprocentně připravený na Roland Garros," uvedl Medveděv v rozhovoru na kurtu. Dvojnásobný finalista Australian Open se pokusí na French Open posunout své maximum z loňska, kdy skončil ve čtvrtfinále. Předtím neprošel čtyřikrát přes první kolo. "Roland Garros miluji. Hlavně od loňského roku. Předtím nevím, jestli jsem ho miloval, protože jsem byl už v neděli ze hry a turnaj prakticky začínal až v pondělí. Teď je ale úterý a já jsem pořád tady," doplnil Medveděv. Další grandslamový turnaj Wimbledon bude muset kvůli zákazu startu ruských a běloruských tenistů vynechat. Ostapenková zvítězila poprvé od únorového turnaje v Dauhá. V dalším kole čeká světovou třináctku domácí Alizé Cornetová, která smetla Misaki Doiovou z Japonska 6:2 a 6:0.

Výsledky tenisového turnaje French Open

(antuka, dotace 43,6 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Kolář (ČR) - Pouille (Fr.) 6:3, 4:6, 7:5, 6:4, Johnson (USA) - Veselý (ČR) 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3, 6:2, Goffin (Belg.) - Lehečka (ČR) 6:4, 4:6, 6:4, 6:4, Medveděv (2-Rus.) - Bagnis (Arg.) 6:2, 6:2, 6:2, Tsitsipas (4-Řec.) - Musetti (It.) 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2, Rubljov (7-Rus.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4, Ruud (8-Nor.) - Tsonga (Fr.) 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2, 7:6 (7:0), Sinner (11-It.) - Fratangelo (USA) 6:3, 6:2, 6:3, Hurkacz (12-Pol.) - Zeppieri (It.) 7:5, 6:2, 7:5, Rune (Dán.) - Shapovalov (14-Kan.) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4), Gaston (Fr.) - De Minaur (19-Austr.) 4:6, 6:2, 6:3, 0:6, 7:6 (7:4), Tiafoe (24-USA) - Bonzi (Fr.) 7:5, 7:5, 7:6 (7:5), Korda (27-USA) - Millman (Austr.) 6:1, 7:5, 7:6 (8:6), Garín (Chile) - Paul (30-USA) 5:7, 6:1, 6:2, 6:3, Sonego (32-It.) - Gojowczyk (Něm.) 6:2, 6:2, 6:1, Carballés (Šp.) - Otte (Něm.) 7:6 (7:5), 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, Cecchinato (It.) - Andújar (Šp.) 4:6, 4:6, 6:0, 7:5, 6:0, Delbonis (Arg.) - Mannarino (Fr.) 6:1, 7:6 (7:1), 6:2, Gasquet (Fr.) - Harris (JAR) 6:1, 6:3, 6:4, Bublik (Kaz.) - Rinderknech (Fr.) 6:2, 6:4, 6:4, Ruusuvuori (Fin.) - Humbert (Fr.) 6:2, 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, J. Sousa (Portug.) - Tseng Chun-hsin (Tchaj-wan) 6:7 (5:7), 6:1, 4:6, 6:1, 6:4, Molčan (SR) - Coria (Arg.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3, Laaksonen (Švýc.) - Martínez (Šp.) 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:1), Djere (Srb.) - Berankis (Lit.) 6:4, 6:4, 6:4, Ivaška (Běl.) - Paire (Fr.) 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Cressy, López (USA/Šp.) - Jebavý, Sabanov (ČR/Srb.) 4:6, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Andrianjafitrimová (Fr.) 2:6, 6:3, 6:1, Rogersová (USA) - Martincová (ČR) 6:4, 6:3, Badosaová (3-Šp.) - Ferrová (Fr.) 6:2, 6:0, Sabalenková (7-Běl.) - Paquetová (Fr.) 2:6, 6:3, 6:4, Collinsová (9-USA) - Tomovová (Bulh.) 6:0, 6:4, Pegulaová (11-USA) - Wang Čchiang (Čína) 6:2, 6:4, Ostapenková (13-Lot.) - Bronzettiová (It.) 6:1, 6:4,Rybakinová (16-Kaz.) - Rusová (Niz.) 6:1, 5:7, 6:2, Halepová (19-Rum.) - Schunková (Něm.) 6:4, 1:6, 6:1, Kasatkinová (20-Rus.) - Šramková (SR) 6:2, 6:0, Keysová (22-USA) - Kalinská (Rus.) 6:3, 3:6, 6:4, Zidanšeková (24-Slovin.) - Liuová (USA) 6:2, 6:2, Giorgiová (28-It.) - Čang Šuaj (Čína) 3:6, 6:2, 6:2, Alexandrovová (30-Rus.) - Minnenová (Belg.) 7:5, 6:3, Juvanová (Slovin.) - Selechmetěvová (Rus.) 7:5, 7:6 (7:4), Contrerasová (Mex.) - Udvardyová (Maď.) 7:6 (10:8), 6:3, Putincevová (Kaz.) - Baraová (Rum.) 6:3, 6:1, Brengleová (USA) - Buzarnescuová (Rum.) 6:1, 6:2, Šarífová (Eg.) - Kosťuková (Ukr.) 6:3, 7:5, Kalininová (Ukr.) - Baptisteová (USA) 5:2 skreč, Volynetsová (USA) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 2:6, 6:1, Garciaová (Fr.) - Townsendová (USA) 6:3, 6:4, Beguová (Rum.) - Paoliniová (It.) 4:6, 6:1, 7:6 (10:5), Kruničová (Srb.) - Rachimovová (Rus.) 6:4, 6:3, Cornetová (Fr.) - Doiová (Jap.) 6:2, 6:0.