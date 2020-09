Plíšková očekává, že do startu Roland Garros bude v pořádku

Paříž - Česká tenistka Karolína Plíšková předpokládá, že se do prvního zápasu na Roland Garros plně zotaví ze zranění, kvůli němuž musela v pondělí vzdát finále turnaje v Římě. Druhá nasazená hráčka pařížského grandslamu nastoupí k úvodnímu zápasu pravděpodobně v úterý, její soupeřkou bude egyptská kvalifikantka Majar Šarífová.

Světová čtyřka Plíšková musela za stavu 0:6, 1:2 kvůli zranění přitahovače odstoupit z pondělního finále v italské metropoli proti Rumunce Simoně Halepové. "Už je to mnohem lepší. Včera a dnes jsem hrála a pomalu se do toho dostávám," uvedla Plíšková na dnešní tiskové konferenci v Paříži.

"Mám štěstí, že budu hrát asi až v úterý, takže mám na léčbu ještě pár dnů. Doufám, že budu připravena téměř na 100 procent. Ještě tam nejsem, ale blížím se," řekla osmadvacetiletá česká tenistka, jež si v roce 2017 zahrála na Roland Garros semifinále.

Vzhledem k přesunutí turnaje z tradičního jarního termínu na podzim kvůli pandemii koronaviru očekávají experti, že chladnější podmínky uškodí tenistům a tenistkám, kteří jsou známi tvrdým podáním a údery. Mezi ně patří právě i Plíšková.

"Samozřejmě podmínky to nejsou nejlepší, ale budou stejné pro všechny. Prostě budou míče trochu těžší, než jsme zvyklí. Já na antuce hrát umím, ale trochu v jiném počasí, než máme teď. Ale beru to tak, že šance jsou pořád stejné," uvedla Plíšková, jež na nedávném US Open v roli turnajové jedničky vypadla už v 2. kole.

"Jsme teprve na začátku turnaje. Doufám, že začnu dobře. Odehrála jsem pár zápasů v Římě a myslím, že jsem předváděla docela dobrý tenis. Snad v tom budu pokračovat," dodala česká jednička.