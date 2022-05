Plíšková o Wimbledonu bez bodů: Nestěžuju si, ale je to nefér

Paříž - Tenistka Karolína Plíšková považuje za nefér, že se nebudou ve Wimbledonu rozdávat body do žebříčku. Organizace WTA podle ní netrestá organizátory ale hráčky. Loňská finalistka travnatého grandslamu přijde o 1300 bodů a bude z tenistek nejvíce postižena, jelikož vítězka Ashleigh Bartyová z Austrálie ukončila kariéru. Světová osmička v Paříži řekla, že do Londýna na turnaj pojede.

Organizace WTA a ATP se rozhodly neudělovat body do světového žebříčku v letošním Wimbledonu poté, co vedení All England Clubu vyloučilo ruské a běloruské hráče v reakci na invazi na Ukrajinu. Wimbledon - možná i s nižší dotací - začne v pondělí 27. června.

"Je to šílené. Jaký z toho můžu mít pocit," řekla Plíšková po výhře v prvním kole Roland Garros. "Nebudu si stěžovat na nespravedlnost, ale je to děsně nefér, protože jak byl covid, tak se některým hráčkám držely body dva roky. Třeba (Sofie) Keninová byla v top ten a přitom skoro nehrála. Tohle je obrovský turnaj a nejde ničím nahradit. To je tolik bodů, který kdybych vyhrála jiný turnaj, tak mi to nenahradí. Myslím, že to je debilita," řekla rázně a podle svého zvyku bez okolků. Dodala ale, že na Wimbledon vyrazí. "Pojedu si pro... trofej," pronesla třicetiletá Plíšková.

Tenistky měly několik hovorů, při kterých se o odebrání bodů diskutovalo. Plíšková se zúčastnila jednoho. "Nejsem úplně aktivistka. Já jsem byla pro, aby to byl úplně normální Wimbledon. A když se rozhodlo, že nebudou body, tak jsem říkala, ať nechají aspoň něco z loňska. Bojovala jsem, aby zůstalo padesát procent. Některé (hráčky) nechtěly nic, ale to jsou ty, co prohrály v prvním kole," uvedla a podotkla, že s tenistkami není ani v diskusních skupinách na internetu. "Ani deset holek se neshodneme na jedné věci, takže jak to pak může vypadat. Přijde mi to marný."

Plíšková ani není přesvědčená, že by se tenistkám podařilo přesvědčit WTA o změně. "Stejně si WTA dělá, co chce. Chtějí potrestat Wimbledon a já si myslím, že to udělali nejhorším možným způsobem. Potrestají hráče a ne Wimbledon," konstatovala bývalá světová jednička. Stejně jako ona pojede do Londýna většina hráčů. "Kdo má rád tenis a chce hrát, tak pojede. Kdo chce být doma, bude doma. Jinak nevidím důvod nejet. Jestli sundají i peníze, tak nevím, jestli to pro některé nebude zásadní i tohle, to se ještě nerozhodlo, ale tak to je," podotkla.

Rozhodnutí Wimbledonu vyloučit ruské a běloruské tenisty chápe. "Když je tam celá královská rodina, tak nechtějí předávat cenu Rusákovi," řekla. Na otázku, jestli s vyloučením souhlasí, odvětila: "Je to těžké. Chápu, že Rusáci a Bělorusové jsou naštvaní, s válkou nemají nic společného. Ale snad všechny sporty kromě tenisu je vyloučily, takže to není, že by byl tenis (ve Wimbledonu) výjimka. Je to individuální sport, takže je to trošičku jiné, že nereprezentují celou zemi. Mají kliku, že mohli hrát doteďka. Wimbledonu se nedivím, ale myslím, že WTA neměla reagovat takhle."