New York - Zodpovědně splnila tenistka Karolína Plíšková na US Open roli favoritky. Turnajová osmička se v oblíbených podmínkách New Yorku, které mnohým nesedí, jistě prodrala do třetího kola.

V horku a dusnu na rozpáleném betonovém kurtu Plíšková porazila bez problémů ve 2. kole Rumunku Anu Bogdanovou 6:2 a 6:3. "Tohle je určitě povinnost vyhrát," řekla po zápasu s 83. hráčkou světa. "Jsem ale nohama na zemi. Prohrát se dá všechno, proto to beru dost zodpovědně. Jsem se svým výkonem spokojená, je to zlepšení ve spoustě směrech oproti minulému utkání," pochvalovala si.

Pro Plíškovou je americký turnaj z grandslamů nejoblíbenější. Ve Flushing Meadows zlomila předloni prokletí třetího kola. Tehdy došla na US Open až do finále a na ostatních grandslamech od té doby nakoukla minimálně do osmifinále.

"Šlo o to to poprvé prolomit, abych tomu věřila. Měla jsem trošičku psychický blok. Dávala jsem si na sebe tlak," vzpomínala šestadvacetiletá tenistka. "Od té doby, co se to povedlo, tak kromě Wimblasu si třetí čtvrté kolo vždycky zahraju."

Myslí si, že hraje nyní mnohem stabilněji než dříve. Je už stabilní hráčkou světové špičky a dokáže první dvě kola na grandslamech zvládat. "Když budu hrát solidně, tak většinou hráčky nad čtyřicítku žebříčku porazím. Když si to pohlídám, nebudu něco zkoušet, nebo hrát vyloženě blbě, tak první dvě kola udělám," věří si.

Na US Open ukázala, že to platí. Ve dvou zápasech neztratila ani set a oba měla pod kontrolou. Přispívá k tomu pohoda, kterou v New Yorku pociťuje. Nevadí jí rušné velkoměsto a má ráda také show na kurtech. "Je to tady živé, není to usedlé a ticho. Proto mi přijde, že je tady spousta zápasů kvalitních," uvedla.

Navíc se netrápí nepříjemným klimatem. Horko spojené s vysokou vlhkostí vzduchu a větrem má vlastně docela ráda. "Docela si na to věřím. Letí mi to. A raději hraji v teple než večerní zápasy, kdy je zima a neletí to. Ve dne hraju i líp. I když je to těžší, tak to mám radši. Vím, že to většinou vydržím, zvládnu," řekla Plíšková.

Ve třetím kole narazí v pátek na Američanku Sofii Keninovou. Devatenáctiletou hráčku v New Yorku porazila předloni v 1. kole. "Tehdy byla ještě juniorkou a od té doby se hodně zvedla. Dokáže soupeřky hodně potrápit," řekla Plíšková.